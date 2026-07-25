Golaço de Andrés Gómez evita a derrota do Vasco para o Mirassol

Na noite deste sábado, 25/7, em São Januário, Vasco e Mirassol, equipes que precisavam vencer para saírem do Z4 do Brasileirão, ficaram no 1 a 1. Este jogo pela 20ª rodada começou com o time paulista na frente, gol de Igor Formiga no primeiro tempo. Mas, aos 35 da etapa final, Andrés Gómez, com um golaço, deixou tudo igual e acordou a torcida, que estava ora quieta, ora vaiando os Cruz-Maltinos. Mas apesar do apoio na reta final o Vasco, pressionando muito, não conseguiu a virada.

Esse resultado manteve a dupla na zona de rebaixamento. O Vasco com 21 pontos, em 17º, o primeiro dentro do Z-4. O Mirassol vem a seguir, em 18º, com 20 pontos. O jogo marcou a volta do apoiador vascaíno Jair aos gramados. Afinal, ele não atuava desde 31 de agosto de 2025, se recuperando de grave lesão multiligamentar no joelho direito.

Vasco luta, mas é o Mirassol que abre o placar

O Vasco tentou impor o seu jogo. Spinelli buscava jogadas pela direita com o auxílio de Puma e do outro lado Cuiabano partia para o apoio jogando com Andrés Gómez, o jogador mais efetivo do Cruz-Maltino. Primeiramente, deu um chute perigoso de fora da área. Depois, uma assistência para uma finalização perigosíssima de Rayan. Porém, o Mirassol estava mais bem postado, trocava passes rápidos e era eficaz nos avanços do lateral-direito com Igor Formiga. Na primeira, um chute de fora da área que passou raspando. Na segunda, aos 29 minutos, após escanteio pela esquerda que Reinaldo bateu em meia-altura, Igor Formiga se antecipou aos marcadores e tocou de biquinho para fazer 1 a 0.

O gol descontrolou o Vasco, que passou a jogar de forma pouco encaixada, dando chances para o Mirassol ter oportunidades para ampliar, o que gerou muitas vaias da torcida vascaína ao fim do primeiro tempo, mesmo com o time, nos minutos finais da etapa, pressionar fortemente o rival. Mas sem sucesso na hora de finalizar.

Golaço de Andrés Gómez evita a derrota vascaína

No segundo tempo, o Vasco conseguiu encontrar mais espaços na intermediária de ataque e sempre buscando deixar a bola com Andrés Gómez. Foi assim que o Cruz-Maltino quase marcou, com o colombiano fazendo a jogada que terminou com Spinelli chutando para fora. Aos 15 minutos a torcida vascaína vibrou. Uma boa jogada terminou com Spinelli rolando para David marcar. Mas o gol que seria de empate acabou anulado. David, que entrara pouco antes, estava realmente impedido.

Aos 35 minutos, o melhor jogador em campo empatou o jogo para o Vasco, num golaço. Desta vez pela direita, o colombiano recebeu na entrada da área e bateu colocado, no ângulo, Walter nada podia fazer. O Vasco seguiu em cima até o fim. Mas sem sucesso nos arremates. Ao fim, vaias da maioria dos 10.649 na Colina. Os cariocas acabaram com a série de quatro derrotas seguidas. Mas não venceu e está no Z4.

VASCO 1X1 MIRASSOL

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Local: São Januário, Rio de Janeiro (RJ)

Data: 25/7/2026

Público: 10.649

Gols: Igor Formiga, 29’/1ºT (1-0); Andrés Gómez, 35’/2ºT (1-1)

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Cuesta, Robert Renan e Cuiabano (Piton, 25’/2ºT); Barros (Rojas, 28’/2ºT), Tchê Tchê (Nuno Moreira, 14’/2ºT) , Ramon Rique (Jair, 25’/2ºT) e Adson (David, 14’/2ºT); Spinelli e Andrés Gómez. Técnico: Pedro Emanuel.

MIRASSOL: Walter; Igor Formiga, Gabriel, João Victor e Reinaldo; Aldo Filho (Lucas Oliveira, 35’/1ºT), Denílson (Chico Kim, 37’/2ªºT), Japa (Fernandinho, 23’/2ºT); Bruno Santos, Gustavo Mosquito (Carlos Eduardo, Intervalo) e Edson Carioca (Eduardo, 23’/2ºT). Técnico: Rafael Guanaes.

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Auxiliares: Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira (MG)

Cartões amarelos: Nuno Moreira (MIR); Walter (MIR)

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