Após golaço, Andrés Gómez faz desabafo preocupante. Espiritual?

Andrés Gómez foi, de longe, o melhor jogador do Vasco no empate em 1 a 1 com o Mirassol, neste sábado, 25/7, em São Januário, pela 20ª rodada do Brasileirão. Foi quem puxou os melhores ataques, deu assistência para os companheiros perderem boas chances, e ele mesmo teve uma ótima no primeiro tempo, chutando para fora. Porém, com o time perdendo por 1 a 0, aos 35 minutos, ele deixou a sua posição pela esquerda do ataque e caiu para a direita num lance de chutão. A bola sobrou para ele, que entrou na área, cortou para dentro e chutou com a perna fraca, a direita. Fraca? A bola morreu no ângulo de Walter, num belíssimo gol que evitou a derrota da equipe em casa.

No fim da partida, ele comentou sobre a fase vascaína, que cria chances, mas é pouco eficaz nos arremates, apesar de todo o esforço dos jogadores no treino. A ponto de considerar que tem algo além da compreensão.

“Estamos vivendo uma situação complicada. Acho que precisamos trabalhar mais o lado mental e até o espiritual. Parece que estamos presos a alguma coisa. Criamos muitas oportunidades em praticamente todos os jogos, e o adversário chega uma vez e faz o gol. Enfim, isso tem acontecido dentro e fora de casa.”

“Que a torcida siga nos apoiando”

Este empate não tirou o Vasco da zona de rebaixamento. Com 21 pontos, o Cruz-Maltino está em 17º lugar, o primeiro dentro do Z4. Não por acaso, a torcida mostrou nervosismo, vaiando a equipe em vários momentos, apesar de também apoiar o time no início do jogo e principalmente nos minutos finais após o empate.

“Os torcedores fazem a parte deles em todos os jogos. Somos seres humanos, erramos, e ninguém entra em campo querendo errar. Que continuem nos apoiando da mesma forma, porque vamos seguir dando o nosso melhor.”

Andrés Gómez fala sobre o novo treinador vascaíno

O colombiano também aproveitou para falar sobre o treinador Pedro Emanuel, que chegou há poucos dias.

“O professor tem nos ajudado bastante. Estamos há cerca de dez dias trabalhando com ele, mas parece até mais tempo pela forma como conversa com os jogadores. Comigo, fala muito sobre finalização, que é um fundamento em que sei que preciso evoluir”

O próximo jogo do Vasco será o clássico com o Fluminense, no dia 1/8. Mas, antes, na quarta-feira, dia 29, o Cruz-Maltino enfrenta, em São Januário, o Independiente Medellín pela Sul-Americana (na ida, 2 a 2).

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