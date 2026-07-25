Reinaldo analisa o que levou o Mirassol a não vencer o Vasco

Lateral-esquerdo do Mirassol, Reinaldo foi peça-chave no lance do gol de sua equipe ao cobrar o escanteio que gerou o gol de Igor Formiga, neste 1 a 1 com o Vasco, pelo Brasileiro. No fim da partida deste sábado, 25/7, em São Januário, ele avaliou que o Mirassol deixou escapar a vitória ao ceder mais espaços ao rival. Enfim, uma mudança errada de postura

“No segundo tempo, automaticamente baixamos a linha, e esse não é o nosso forte. Nossa característica é pressionar lá na frente, tentar recuperar a bola no campo de ataque. Infelizmente, o Vasco tem jogadores de qualidade e conseguiu acertar um chute. Estávamos bem posicionados, mas o Andrés Gómez finalizou muito bem, mesmo sem ser com a perna dominante. Porém, faz parte do futebol.”

Reinaldo vê o lado positivo do empate do Mirassol

Apesar de não levar para casa os três pontos, o lateral disse que o empate tem de ser considerado um bom resultado:

“Agora é levantar a cabeça, descansar e pensar na quarta-feira. Sabíamos que jogar em São Januário contra o Vasco e com essa torcida seria muito difícil. Fizemos um excelente primeiro tempo. No segundo, baixamos demais a linha e deixamos de pressionar. Mesmo assim, esse ponto é muito precioso. No Campeonato Brasileiro, somar fora de casa é sempre importante.”

Reinaldo ainda lembrou que, ao empatar fora de casa contra um gigante, o Mirassol acabou com a incômoda série de três derrotas seguidas no Brasileiro:

“Tivemos um momento muito difícil, com derrotas seguidas. Agora conseguimos equilibrar as atuações e os resultados. O período de trabalho durante a parada foi muito importante, e isso está dando resultado. Tenho certeza de que vamos evoluir ainda mais para subir na tabela e deixar a zona de baixo”, disse, lembrando que o Mirassol segue na zona de degola, em 18º lugar, com 20 pontos.

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