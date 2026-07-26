Pedro Emanuel: “Tivemos coragem e atitude para lutar contra a adversidade”

O treinador Pedro Emanuel comentou o empate em 1 a 1 do Vasco com o Mirassol em São Januário, neste sábado, 25/7. Ele lamentou alguns erros da equipe no primeiro tempo, quando o time foi instável, teve pouca a bola e saiu para o intervalo perdendo por 1 a 0. Mas disse que o time teve coragem e atitude no segundo tempo e que isso determinou a reação, com o time empatando e, ajustado, quase conseguindo a vitória.

“Erro faz parte do jogo. Estamos num momento em que a equipe precisa ganhar confiança. Sofremos um gol que não podemos sofrer, mas temos de fazer melhor. No primeiro tempo, revelou-se a diferença que existe nos modelos de jogo. O Mirassol tem um jogo definido e criou dificuldades. Lutamos para equilibrar o jogo com aproximações, mas sem oportunidades. No primeiro tempo, não tivemos tanto a bola. Mas, no segundo tempo, demonstramos que, no momento difícil que estamos a passar, com quatro derrotas seguidas, ter coragem e determinação foi mais louvável do que os erros, que vão acontecer”, disse, para completar:

“Os erros vão acontecer sempre. Mas a forma como reagimos aos erros no segundo tempo, isso sim é o que me dignifica. Fizemos o possível para vencer e conquistar os três pontos. Tivemos coragem e atitude para lutar contra a adversidade os jogadores que entraram somaram muito. Tivemos coragem e atitude para lutar contra a adversidade.”

Pedro Emanuel e a torcida do Vasco

O treinador disse que ficou encantado com o comportamento do torcedor. Mesmo com São Januário com um público relativamente pequeno (60% da capacidade), o Caldeirão fez a diferença:

“É claro que ter a torcida para nos apoiar ajuda. Hoje me apaixonei por ver o que pode ser o verdadeiro Vasco. A torcida nos empurra muito. Estando onde estamos, não podemos desistir, mas estamos no início do segundo turno e podemos recuperar.”

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