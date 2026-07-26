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Auxiliar do Internacional se desculpa por tirar Félix Torres após falha em gol

Auxiliar do Internacional se desculpa por tirar Félix Torres após falha em gol
Auxiliar do Internacional se desculpa por tirar Félix Torres após falha em gol -

O auxiliar do Internacional, Esteban Conde, pediu desculpas por ter substituído Félix Torres dois minutos depois que o zagueiro cometeu um erro em campo. O lance aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 0 para o Athletico. Félix Torres foi atrasar a bola para o goleiro Anthoni e acabou deixando a bola livre para Viveros marcar o segundo gol. Dois minutos depois, Conde o substituiu por Bruno Henrique. O jogo terminou 2 a 0.

“Quero pedir desculpas a Félix Torres. Achávamos que ele estava machucado. A comissão técnica jamais vai expor o jogador”, disse Conde.

Na hora da substituição, Torres saiu de campo demonstrando irritação. Mas, na entrevista coletiva,  o auxiliar uruguaio destacou que já havia procurado o jogador para se desculpar e explicar a atitude.

Conde está no lugar de Paulo Pezzolano porque o técnico do Colorado está passando um tempo com a família após a morte da mãe.  O jogo terminou em 2 a 0 para o Athletico.   O auxiliar se aborreceu quando um repórter usou o verbo “inventar”.

“É uma palavra que você usa como ruim. Nós trabalhamos e você precisa respeitar. Trabalhamos honestamente e com muita energia, com muita vontade. Você insinua que não trabalhamos”, reclamou.

O auxiliar disse que, apesar de criar situações em campo, o time cometeu erros e não conseguiu finalizar. Assim, acabou levando gols que determinaram o placar final.

“Pagamos caro. Temos que caprichar na finalização e cometer menos erros”, finalizou.

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