Auxiliar do Internacional se desculpa por tirar Félix Torres após falha em gol

O auxiliar do Internacional, Esteban Conde, pediu desculpas por ter substituído Félix Torres dois minutos depois que o zagueiro cometeu um erro em campo. O lance aconteceu aos 14 minutos do segundo tempo, quando o placar estava em 1 a 0 para o Athletico. Félix Torres foi atrasar a bola para o goleiro Anthoni e acabou deixando a bola livre para Viveros marcar o segundo gol. Dois minutos depois, Conde o substituiu por Bruno Henrique. O jogo terminou 2 a 0.

“Quero pedir desculpas a Félix Torres. Achávamos que ele estava machucado. A comissão técnica jamais vai expor o jogador”, disse Conde.

Na hora da substituição, Torres saiu de campo demonstrando irritação. Mas, na entrevista coletiva, o auxiliar uruguaio destacou que já havia procurado o jogador para se desculpar e explicar a atitude.

Conde está no lugar de Paulo Pezzolano porque o técnico do Colorado está passando um tempo com a família após a morte da mãe. O jogo terminou em 2 a 0 para o Athletico. O auxiliar se aborreceu quando um repórter usou o verbo “inventar”.

“É uma palavra que você usa como ruim. Nós trabalhamos e você precisa respeitar. Trabalhamos honestamente e com muita energia, com muita vontade. Você insinua que não trabalhamos”, reclamou.

O auxiliar disse que, apesar de criar situações em campo, o time cometeu erros e não conseguiu finalizar. Assim, acabou levando gols que determinaram o placar final.

“Pagamos caro. Temos que caprichar na finalização e cometer menos erros”, finalizou.

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