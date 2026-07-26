Saiba como os técnicos de Botafogo e Cruzeiro reagem ao reencontro de domingo

O domingo (26) brindará o reencontro entre os portugueses Artur Jorge, do Cruzeiro, e Franclim Carvalho, do Botafogo. A bola rola às 16h (horário de Brasília), no Mineirão, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro. Os dois trabalharam juntos no Mais Tradicional e deixaram, no fim de 2024, o clube como campeões da Copa Libertadores e do Brasileirão.

À frente daquela comissão técnica, Artur Jorge é considerado por setores do botafoguismo como o melhor treinador da história alvinegra, apesar da curta e intensa passagem (de abril a dezembro de 2024). Sobre estes encontros e desencontros da vida, o treinador bracarense preferiu se esquivar.

“Teremos, no fim de semana, um Cruzeiro x Botafogo, independentemente de quem está na frente. É o meu foco. O importante é o Cruzeiro sair vencedor. Isso é o mais importante. Nosso foco é ultrapassar alguns times competentes e brigar pelo top-6 ou top-5”, pontuou Artur Jorge.

Técnico do Botafogo não toca no nome do amigo

Franclim, sempre como auxiliar, acompanhou o comandante minhoto desde o Braga, clube que antecedeu a passagem da dupla pelo Botafogo. Os dois marcaram o nome no clube carioca e, em seguida, seduzidos pelo vil metal dos petrodólares, se mandaram para o Qatar, onde trabalharam no Al-Rayyan.

“Espero não cometer nenhuma inconfidência. Mas temos dois dias para nos preparar para o próximo jogo, nós e o adversário de hoje, o Vitória, estávamos de acordo em realizar o jogo antes. A CBF não atendeu nosso pedido. Não vou entrar no assunto. O jogo poderia ter sido antes. O adversário tem a vantagem de um dia a mais para se preparar. No domingo, estaremos lá. É um elenco forte, com uma comissão com muita qualidade. Obviamente, são meus amigos e a quem eu desejo sucesso, exceto quando jogarem contra mim, que é o caso de domingo (risos). Espero que seja eu a sorrir no fim”, disse o técnico de Miranda do Corvo.

Em 2026, a parceria chegou ao fim. Artur Jorge chegou para tirar o Cruzeiro da crise e recolocá-lo na disputa contra Palmeiras e Flamengo, os grandes protagonistas do futebol brasileiro. Já Franclim, aos 39 anos, iniciou a sua “carreira solo” como o treinador mais jovem desta edição do Campeonato Brasileiro, justamente no Botafogo.

No fim, amigos, amigos. Negócios à parte.

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