Neymardependência: Santos terá que lidar com nova ausência do camisa 10

O sábado (25) foi agridoce para o torcedor do Santos. Se por um lado o torcedor santista matou a saudade de ver Neymar em campo com a camisa do clube, do outro, uma pulga ficou atrás da orelha após o empate em 2 a 2 com a Chapecoense.

Ao mesmo tempo em que Neymar novamente foi decisivo para o Santos pontuar no Brasileirão, o Santos terá que lidar mais uma vez com a baixa do camisa 10 na próxima rodada, diante do Athletico-PR, no dia 9 de agosto. Na etapa final de jogo, o craque recebeu o terceiro cartão amarelo em um lance bobo com a marcação da Chape e vai ter que cumprir suspensão.

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Sendo assim, o Santos novamente terá que se superar diante da adversidade de jogar sem seu principal jogador, e que costuma não ter um aproveitamento positivo quando isso acontece. Com Neymar em campo, o Peixe fez 16 jogos nesta temporada – contando o deste sábado – com seis vitórias, seis empates e quatro derrotas, com um aproveitamento de 50%. Além do aproveitamento, Neymar tem contribuído bastante em campo com gols e assistências neste Brasileirão. Foram nove partidas, com oito gols marcados e duas assistências.

Já sem Neymar, o Santos costuma não ter bons resultados nesta temporada, e nesta briga contra o rebaixamento, cada ponto costuma valer ainda mais do que o normal. Com o camisa 10 como desfalque, o Peixe fez 22 partidas em 2026, com apenas quatro vitórias, nove empates e nove derrotas, com apenas 31,8% de aproveitamento.

No entanto, antes de pensar na ausência de Neymar contra o Athletico-PR na briga contra o rebaixamento, o torcedor do Santos poderá contar com a presença do camisa 10 no mata-mata. Desse modo, antes do duelo pelo Brasileirão, o Santos terá dois compromissos pela Copa do Brasil, diante do Remo, no próximo sábado, dia 1º de agosto, na Vila Belmiro, e na outra quarta-feira, dia 4, no Mangueirão.

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