Diniz iguala Dorival em jogos pelo Corinthians no Brasileirão e pode dobrar pontuação

Fernando Diniz chega neste domingo (26) à sua décima partida como técnico do Corinthians no Campeonato Brasileiro. E essa primeira dezena, a ser completada no confronto contra o Bahia, às 16h, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, não tem um sentido qualquer. Isso porque o treinador irá igualar a quantidade de jogos que o time fez na atual edição sob o comando de Dorival Júnior e tem a oportunidade de fechar esse bloco de partidas com o dobro de aproveitamento do antecessor.

O treinador de 52 anos foi anunciado pelo Corinthians em 6 de abril, um dia após a demissão de Dorival Júnior. Na época, a equipe era a 16ª colocada do Brasileirão, apenas uma posição acima da zona do rebaixamento, com dez pontos. Na última quinta-feira (23), o Timão fez 3 a 0 no Remo, na Neo Química, e encerrou o primeiro turno em sétimo lugar, com 27 pontos, a cinco do G4.

Ou seja, caso derrote o Bahia, Diniz terá conquistado 20 pontos em dez partidas no Brasileirão, exatamente o dobro de Dorival no mesmo número de jogos. No momento, o aproveitamento já é quase o dobro – 63% de Fernando Diniz contra 33,3% do antecessor.

“O nível de satisfação é alto. O Corinthians, pelo tamanho, grandeza e história, é muito ruim quando fica na parte de baixo. Estamos fazendo de tudo para colocar o Corinthians onde ele tem que estar. Vamos tratar um jogo de cada vez, entregar as nossas energias para que as coisas aconteçam no dia a dia. Temos um jogo difícil contra o Bahia e vamos fazer o nosso melhor”, destacou Diniz após a vitória sobre os paraenses.

Solidez defensiva e fim de jejum como primeiras conquistas de Diniz

Após estrear com vitória por 2 a 0 sobre o Platense pela Libertadores, na Argentina, Diniz fez seu debute no Brasileirão contra o Palmeiras, na Neo Química Arena. O empate por 0 a 0 no clássico se seguiu a uma nova igualdade sem gols com o Vitória, em Salvador, e um triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco. O triunfo sobre o time cruz-maltino, justamente clube anterior do técnico, encerrou um jejum de nove jogos sem vencer do Corinthians na competição.

Dorival caiu após derrota para o Internacional, em Itaquera. Naquele momento, a equipe beirava a zona do rebaixamento e já estava há sete partidas sem triunfar no Brasileirão (nove se consideradas todas as competições). Embora não tenha vencido nos dois primeiros jogos no campeonato, Fernando Diniz conseguiu “estancar a sangria” defensiva e dar fim ao jejum no dia 26 de abril, com gol de Matheus Bidu contra o Vasco.

Em nove jogos com Diniz no Brasileirão, são cinco vitórias, dois empates e duas derrotas. Nessa sequência, a equipe marcou no total 13 gols e sofreu seis, saindo sem ser vazada em cinco dessas partidas. Apenas nos jogos contra dois paulistas, Mirassol e São Paulo, o Timão levou mais de um gol, perdendo por 2 a 1 para o time do interior e vencendo o clássico por 3 a 2.

Equipe recupera força diante da Fiel na Neo Química Arena

Um dos pontos críticos da campanha com Dorival no Brasileirão foi o desempenho como mandante. Em casa, o Corinthians venceu apenas o Red Bull Bragantino, quando fez 2 a 0 pela terceira rodada. Nos outros duelos, foram três derrotas, para Bahia, Coritiba e Internacional, e um empate por 1 a 1 com o Flamengo. Vale ressaltar que o duelo do primeiro turno contra o Tricolor baiano, na rodada inaugural, foi disputado na Vila Belmiro, em Santos.

Fernando Diniz recuperou o desempenho corintiano diante da Fiel. No Brasileirão, a equipe não perdeu com o técnico na Neo Química Arena. São quatro vitórias e apenas um empate – exatamente o do clássico com o Palmeiras -, com oito gols marcados e dois sofridos, ambos diante do São Paulo.

A única derrota do treinador no estádio foi pela Libertadores, para o Platense, por 2 a 0. Na própria competição continental, a equipe venceu Santa Fé e Peñarol em casa com o comandante e também superou o Barra (SC) pela Copa do Brasil.

“A gente tem um espelho muito claro no Corinthians, que é a torcida, que joga o tempo todo com o time e com raça, e luta o tempo todo pelo time”, declarou o treinador vitória sobre os uruguaios, no dia 2 de maio.

Reencontro com ceni com pequeno jejum no duelo particular

O desempenho do Corinthians fora de casa no Brasileirão com Fernando Diniz não tem o mesmo brilho que o caseiro. Porém, no último duelo como visitante, a equipe venceu o Grêmio por 3 a 1, antes da parada para a Copa. Esse foi justamente o primeiro triunfo na era Diniz longe de Itaquera na competição. Antes, eram três jogos, com duas derrotas e um empate.

Contra o Bahia, o técnico tem um desafio adicional na busca pela quarta vitória seguida no Brasileirão. E ele diz respeito ao duelo particular com o comandante do rival, Rogério Ceni. Nos dois últimos encontros com o ex-goleiro, o oponente levou a melhor, com dois triunfos por 1 a 0 (na Fonte Nova, pela 35ª rodada de 2025, e em São Januário, pela 3ª rodada de 2026). Nesses jogos, Diniz era técnico do Vasco.

Curiosamente, antes desses dois reveses Rogério Ceni era a maior vítima de Fernando Diniz em sua trajetória como treinador. Até ali, eram 12 jogos, com seis vitórias, quatro empates e somente duas derrotas. Portanto, para aumentar a sequência de bons resultados o comandante corintiano precisará driblar esse pequeno jejum recente contra o técnico rival.

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