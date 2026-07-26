Santos pode faturar milhões com venda de joia para clube europeu

O Santos acompanha de perto uma negociação que pode reforçar seus cofres sem precisar entrar em campo. Revelado nas categorias de base do clube, o lateral-esquerdo João Victor Souza, atualmente no Tottenham, recebeu uma proposta do Benfica, de Portugal, e uma eventual transferência pode render cerca de R$ 7 milhões ao Peixe. Além disso, o clube paulista tem direito a um percentual sobre a mais-valia da venda e também será beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

O Benfica apresentou uma oferta de 20 milhões de euros pelo defensor, valor que está sendo analisado pela diretoria do Tottenham. Caso o negócio feche, o alvinegro praiano terá direito à participação prevista no contrato firmado quando negociou o atleta para o futebol inglês no início deste ano. Dessa maneira, a diretoria santista observa atentamente o andamento das conversas, já que a receita chegaria em um momento importante para o planejamento financeiro do clube.

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Formação na Vila segue rendendo frutos

João Victor construiu praticamente toda a sua formação nas categorias de base santistas. O atleta chegou ao clube ainda no Sub-11 e passou por todas as etapas de desenvolvimento até chegar ao profissional. Inicialmente, atuava como atacante, mas foi para a lateral esquerda, posição em que se consolidou e chamou atenção pela velocidade, qualidade ofensiva e capacidade de marcação. Com o passar do tempo, tornou-se uma das principais promessas reveladas pela base alvinegra.

O desempenho consistente fez com que o jovem despertasse interesse de gigantes do futebol europeu ainda antes da transferência para o Tottenham. Barcelona, Bayern de Munique e clubes holandeses monitoraram sua evolução, enquanto observadores da Seleção Brasileira também acompanharam de perto suas atuações. Inclusive, auxiliares de Carlo Ancelotti estiveram na Vila Belmiro durante partidas do Santos e ficaram impressionados com o potencial apresentado pelo lateral, que também representou o Brasil no Mundial Sub-17.

A rápida ascensão continuou no futebol inglês. Indicado recentemente ao prêmio Golden Boy, João Victor já começou a ganhar espaço no elenco principal do Tottenham e soma participações na Premier League. Ao mesmo tempo, sua valorização no mercado confirma o retorno do investimento feito pelo clube inglês.

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