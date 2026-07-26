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Santos pode faturar milhões com venda de joia para clube europeu

Santos pode faturar milhões com venda de joia para clube europeu
Santos pode faturar milhões com venda de joia para clube europeu -

O Santos acompanha de perto uma negociação que pode reforçar seus cofres sem precisar entrar em campo. Revelado nas categorias de base do clube, o lateral-esquerdo João Victor Souza, atualmente no Tottenham, recebeu uma proposta do Benfica, de Portugal, e uma eventual transferência pode render cerca de R$ 7 milhões ao Peixe. Além disso, o clube paulista tem direito a um percentual sobre a mais-valia da venda e também será beneficiado pelo mecanismo de solidariedade da Fifa.

O Benfica apresentou uma oferta de 20 milhões de euros pelo defensor, valor que está sendo analisado pela diretoria do Tottenham. Caso o negócio feche, o alvinegro praiano terá direito à participação prevista no contrato firmado quando negociou o atleta para o futebol inglês no início deste ano. Dessa maneira, a diretoria santista observa atentamente o andamento das conversas, já que a receita chegaria em um momento importante para o planejamento financeiro do clube.

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Formação na Vila segue rendendo frutos

João Victor construiu praticamente toda a sua formação nas categorias de base santistas. O atleta chegou ao clube ainda no Sub-11 e passou por todas as etapas de desenvolvimento até chegar ao profissional. Inicialmente, atuava como atacante, mas foi para a lateral esquerda, posição em que se consolidou e chamou atenção pela velocidade, qualidade ofensiva e capacidade de marcação. Com o passar do tempo, tornou-se uma das principais promessas reveladas pela base alvinegra.

O desempenho consistente fez com que o jovem despertasse interesse de gigantes do futebol europeu ainda antes da transferência para o Tottenham. Barcelona, Bayern de Munique e clubes holandeses monitoraram sua evolução, enquanto observadores da Seleção Brasileira também acompanharam de perto suas atuações. Inclusive, auxiliares de Carlo Ancelotti estiveram na Vila Belmiro durante partidas do Santos e ficaram impressionados com o potencial apresentado pelo lateral, que também representou o Brasil no Mundial Sub-17.

A rápida ascensão continuou no futebol inglês. Indicado recentemente ao prêmio Golden Boy, João Victor já começou a ganhar espaço no elenco principal do Tottenham e soma participações na Premier League. Ao mesmo tempo, sua valorização no mercado confirma o retorno do investimento feito pelo clube inglês.

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