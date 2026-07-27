Vasco encaminha a contratação de Sosa e já conta com jogador para Copa do Brasil

O Vasco encaminhou a contratação do volante Santiago Sosa, de 27 anos, que defende o Racing-ARG. Com este movimento, a diretoria do clube atinge o primeiro grande reforço desta janela de transferências, visando integrar o atleta imediatamente ao elenco para a sequência decisiva na Copa do Brasil.

Para viabilizar o negócio, a instituição carioca desembolsará 7 milhões de dólares, o que equivale a cerca de R$ 35 milhões. O jogador argentino passará a receber no Brasil um vencimento que representa mais do que o dobro do salário que recebia no futebol do país vizinho.

Por conta do cronograma acelerado, a comissão técnica e os dirigentes aguardam o desembarque do atleta no Rio de Janeiro já nesta segunda-feira (27). Logo após a chegada, o jogador realizará os exames médicos de praxe e assinará o vínculo oficial com o clube.

Consequentemente, o departamento de futebol trabalha para regularizar toda a documentação a tempo de escalar o novo meio-campista para o clássico diante do Fluminense, agendado para o próximo sábado (1), no Maracanã, em confronto válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

Deossa segue na mira do Vasco

Dessa forma, as partes devem firmar um vínculo com duração até o final de 2029, incluindo uma cláusula com opção de renovação. Entretanto, os dirigentes não pretendem fechar o ciclo de contratações por agora. Visto que seguem ativos no mercado e negociam paralelamente com Nelson Deossa, atualmente no Real Betis, da Espanha.

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Por enquanto, o meio-campista figura como a segunda novidade no grupo durante o atual período de inscrições. Uma vez que a diretoria anunciou apenas o lateral-esquerdo Paulinho até o momento. Por fim, o planejamento da alta cúpula vascaína estabelece a meta de somar pelo menos cinco novos nomes ao plantel do técnico nesta temporada.

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