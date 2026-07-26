Vídeo: jogadores fazem “greve de bola” em protesto no futebol mexicano

Na abertura do Torneio Apertura da Liga de Expansión MX, a segunda divisão do futebol mexicano, Mineros de Zacatecas e Correcaminos protagonizaram, na noite deste sábado (25), um protesto incomum. Logo após o apito inicial, os 22 jogadores não disputaram a bola no primeiro minuto da partida, em um ato conjunto contra a manutenção do fim do sistema de acesso e rebaixamento no futebol do país.

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A manifestação foi previamente combinada entre os dois clubes. Após a saída de bola, o Mineros apenas trocou passes no próprio campo, sem avançar ao ataque, enquanto os atletas do Correcaminos permaneceram imóveis. Somente após um minuto que o confronto passou a ser disputado normalmente. O jogo terminou empatado em 3 a 3.

O protesto, inclusive, aconteceu poucos dias depois da divulgação do Regulamento de Competição da temporada 2026-2027. O documento confirmou que a Liga MX seguirá sem rebaixamento e que os clubes da Liga de Expansión MX continuarão impedidos de conquistar o acesso à elite por mérito esportivo, frustrando, assim, a expectativa de dirigentes, atletas e torcedores pelo retorno do sistema após o período de suspensão iniciado em 2020.

A decisão da Federação Mexicana de Futebol (FMF), aliás, provocou forte reação entre as equipes da segunda divisão. Além do Mineros, clubes como Leones Negros, Atlético Morelia, Cancún FC e Atlético La Paz já haviam divulgado comunicados criticando a medida. A principal reivindicação é o restabelecimento do acesso e do rebaixamento como forma de preservar a competitividade da competição.

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