Nos planos do Arsenal, Vini Jr dará prioridade a renovar com o Real, diz jornal

O futuro de Vini Jr segue em pauta no mercado europeu, mas a permanência no Real Madrid continua sendo a principal intenção do atacante brasileiro. Apesar do interesse do Arsenal, o camisa 7 pretende ampliar seu vínculo com a equipe espanhola e deve retomar as conversas pela renovação assim que voltar das férias.

De acordo com o jornal espanhol AS, Vini Jr busca uma valorização salarial. O jogador pretende receber cerca de 20 milhões de euros líquidos (R$ 116 milhões) por temporada, valor que representa um aumento de 5 milhões de euros (R$ 29 milhões) em relação ao contrato atual. O vínculo em vigor foi acertado em 2022 e termina em junho de 2027.

Ainda de acordo com o AS, as negociações devem avançar na próxima semana. Porém, antes de assinar um novo contrato, Vini Jr. quer entender qual papel José Mourinho reservará para ele no projeto esportivo do Real Madrid. O treinador considera o brasileiro uma peça fundamental e não pretende abrir mão do atacante.

Prestigiado no elenco

Enquanto as conversas não são concluídas, o brasileiro ganha prestígio dentro do elenco. Recentemente, o Real Madrid o confirmou como o segundo capitão da equipe, ficando atrás apenas do uruguaio Valverde na hierarquia. A definição segue uma regra interna do clube, que prioriza a antiguidade dos atletas no grupo principal. Embora ambos tenham estreado na temporada 2018/19, Valverde tem vantagem por ter integrado as categorias de base do clube.

Por outro lado, a diretoria reformula o elenco após uma temporada abaixo das expectativas, sem títulos. Sob o comando de Mourinho, o clube já anunciou a contratação de Cucurella, Konaté, Dumfries e Bernardo Silva.

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