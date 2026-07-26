Vasco negocia com Taremi e outros dois estrangeiros para o ataque

O Vasco segue movimentando o mercado de transferências e trabalha para entregar novas opções ao técnico Pedro Emanuel na sequência da temporada. A prioridade da diretoria é reforçar o sistema ofensivo, especialmente a posição de centroavante. Enquanto isso, dois nomes estrangeiros aparecem entre os principais alvos: o experiente iraniano Mehdi Taremi, atualmente no Olympiacos (Grécia), e o uruguaio Luciano Rodríguez, que defende o Neom SC, da Arábia Saudita, após passagem pelo Bahia.

A avaliação do departamento de futebol envolve perfis distintos. Taremi chega como uma alternativa de experiência internacional, acumulando passagens por Porto, Inter de Milão e seleção do Irã. Já Luciano Rodríguez representa uma aposta de longo prazo, com características de mobilidade e velocidade. Além disso, o atacante conhece o futebol brasileiro, fator visto como positivo para uma adaptação mais rápida caso as negociações avancem.

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Ataque segue como prioridade cruz-maltina

Além disso, outro nome que ganha força em São Januário é o do equatoriano John Yeboah. O jogador do Venezia, da Itália, aparece como principal opção para reforçar os lados do ataque e agrada pela capacidade de atuar em diferentes funções ofensivas. O investimento, porém, exige maior esforço financeiro, já que o atleta possui valorização no mercado europeu. Por isso, a diretoria avalia cuidadosamente a viabilidade da operação antes de apresentar uma proposta definitiva.

O planejamento vascaíno não se limita ao ataque. Em paralelo às negociações ofensivas, o clube também avança para fortalecer outros setores do elenco. O volante colombiano Nelson Deossa tem um acordo encaminhado para chegar por empréstimo junto ao Betis, enquanto Santiago Sosa, destaque do Racing, está próximo do fechamento definitivo para aumentar as opções defensivas e de meio-campo.





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