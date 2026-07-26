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Odair Hellmann revela evolução do Athletico após quarta vitória seguida

Odair Hellmann revela evolução do Athletico após quarta vitória seguida
Odair Hellmann revela evolução do Athletico após quarta vitória seguida -

O Athletico-PR vive um dos melhores momentos da temporada ao vencer o Internacional por 2 a 0 pelo Brasileirão. O resultado manteve o Furacão entre os primeiros colocados da competição, ampliou a invencibilidade como mandante e representou a quarta vitória consecutiva da equipe. Após a partida, o técnico Odair Hellmann destacou que o desempenho atual é consequência da continuidade de um planejamento esportivo que deu início meses atrás.

De acordo com o treinador, a eliminação precoce no Campeonato Paranaense não alterou a convicção da diretoria e da comissão técnica sobre o caminho escolhido. Odair ressaltou, dessa forma, que projetos sólidos exigem tempo para apresentar resultados. Logo depois, a evolução da equipe foi construída com organização, trabalho diário e confiança no processo.

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Leozinho simboliza evolução do elenco

Durante a entrevista, Odair utilizou o atacante Leozinho como exemplo. O treinador revelou que, nos primeiros treinamentos, o jogador ainda enfrentava dificuldades para suportar a intensidade do futebol profissional. Entretanto, com acompanhamento físico e técnico, o atacante ganhou força, ritmo e passou a desempenhar diferentes funções durante as partidas.

“No primeiro treino, o Leozinho quase vomitou. Precisávamos aumentar a carga de trabalho, incentivar movimentos diferentes e fazer com que ele participasse mais do jogo. Hoje ele é um ótimo jogador de futebol de campo. Compete, tem intensidade, qualidade e técnica. Marca, recupera a bola e ainda consegue sustentar o ataque.” declarou Hellmann.

“Uma semana antes da volta das férias já começamos a trabalhar online. Para a gente ter esse tipo de desempenho precisa de grupo. O Athletico está aparecendo porque está forte coletivamente, está humilde, competitivo e organizado. Eu considero a performance positiva. Se o adversário tiver 70% de posse de bola, nós tivermos 30% e ganharmos por 3 a 0, está ótimo”, completou Odair.

Mantendo, por fim, a invencibilidade com 10 partidas sem perder, o Furacão chega firme para os próximos jogos. O desafio, nesse sentido, será manter o ritmo diante do Corinthians, fora de casa, pela 21ª rodada, na NeoQuimica Arena. A bola rola nesta quinta-feira (30), às 19h30 (de Brasília).

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