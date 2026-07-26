Contratação de Pirlo para dirigir a Itália pode “melar” após pressão política

A contratação de Andrea Pirlo como novo técnico da seleção italiana tornou-se uma briga política de grandes proporções. Anunciado na sexta-feira (24) como novo comandante da Azzurra, o treinador, que dirige atualmente o United FC Dubai, dos Emirados Árabes, pode ser deixado de lado por causa de uma grande polêmica envolvendo uma casa de apostas russa.

Enquanto aguarda a liberação para assumir a Azzurra, o ex-campeão mundial acompanha com incômodo a repercussão política envolvendo sua ligação comercial com a casa de apostas russa Fonbet, da qual é embaixador mundial. Nos bastidores do clube que ainda comanda, o clima é de nervosismo e expectativa por uma definição. De acordo com o jornal italiano Gazzetta dello Sport, Pirlo estaria irritado e insatisfeito como o assunto está sendo tratado.

A parceria comercial envolve diretamente o United FC Dubai. O clube pertence ao empresário russo Sergey Lomakin, um dos proprietários da Fonbet. As partes encerrarão automaticamente o vínculo publicitário assim que Pirlo deixar o clube dos Emirados.

Postura do técnico é uma “traição” política

Porém, depois da repercussão negativa do caso, o presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), Giovanni Malagò teria pedido um tempo para refletir sobre a contratação. A pressão política se dá pelo fato de a Itália, membro da União Europeia, apoiar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O país cortou relações comerciais com o Kremilin. Assim, a ligação de Pirlo com uma casa de apostas russa é tratada como uma “traição”.

Apesar da pressão política, dirigentes da FIGC mantêm a confiança na contratação. O projeto esportivo liderado por Paolo Maldini e Leonardo segue tendo Pirlo como principal nome para iniciar o novo ciclo da seleção, com foco na reconstrução da equipe e na preparação para a Copa do Mundo de 2030.

Advogados das duas partes trabalham para acertar a rescisão, considerada indispensável para que Pirlo possa assumir oficialmente o comando da seleção. A expectativa é que o processo seja concluído nos próximos dias.

Neste domingo (26), Pirlo permaneceu concentrado no centro de treinamento do Red Bull Salzburg, na Áustria, onde comandou o United FC em um amistoso disputado com portões fechados. Nem ele e nem o clube ainda não se manifestaram publicamente sobre o caso.

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