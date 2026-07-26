Vídeo: árbitra é “nocauteada” em briga durante amistoso e precisa ser substituída

O amistoso entre Metz, da França, e Fortuna Sittard, da Holanda, ficou marcada por uma cena preocupante neste sábado (25). A árbitra Mathilde Demoncay foi derrubada durante uma confusão entre jogadores, precisou de atendimento médico e acabou substituída ainda no intervalo da partida disputada no Stade du Schlossberg, em Forbach, na Alemanha.

O incidente aconteceu por volta dos 40 minutos do primeiro tempo, quando o Metz vencia por 1 a 0. A confusão começou após o atacante Zeefuik, do time francês, puxar a camisa de Deminguet, do Fortuna Sittard. A discussão rapidamente ganhou a participação de outros atletas, formando, assim, um tumulto generalizado.

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Na tentativa de separar os jogadores, a confusão atingiu Mathilde Demoncay no rosto e a lançou ao chão. Assim que percebeu a gravidade da situação, o lateral português Ivo Pinto, do Fortuna Sittard, correu para proteger a árbitra e sinalizou imediatamente para que a equipe médica entrasse em campo. O jogador permaneceu ao lado dela até a chegada dos socorristas.

Porém, após alguns minutos de paralisação, a partida foi retomada com mudanças na equipe de arbitragem. Demoncay permaneceu como assistente, mas deixou definitivamente o jogo durante o intervalo por causa das consequências da queda.

Os responsáveis pela confusão, Deminguet e Zeefuik, receberam cartão amarelo, inclusive. O episódio chamou ainda mais atenção porque aconteceu em frente a uma arquibancada que exibia a mensagem “Respeitem o árbitro”.

Com a bola rolando, o Metz venceu por 3 a 1.





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