Corinthians goleia o Vitória e lidera tabela do Brasileirão Feminino

Em um jogo de uma equipe só, o Corinthians goleou o Vitória por 4 a 0 neste domingo (26), no Canindé, pela 13ª rodada do Brasileirão Feminino. Vic Albuquerque comandou a vitória com dois gols, enquanto Ariel e Robledo completaram o placar. Dessa forma, o Timão reassumiu a liderança da competição.

Com o resultado, a equipe da casa chega aos 31 pontos e ocupa a primeira colocação, deixando o São Paulo na vice-liderança, com 29. Já a Leoa permanece com seis pontos e retorna ao Z-2, ficando apenas um acima do lanterna Botafogo, o que aumenta a pressão para a reta final da primeira fase.

Timão constrói vantagem antes do intervalo

O primeiro tempo teve poucas oportunidades claras durante boa parte da etapa inicial. Ainda assim, o Corinthians manteve maior controle da posse de bola e pressionou a defesa adversária até encontrar espaços. A insistência alvinegra, porém, só deu resultado aos 39 minutos, quando Vic Albuquerque dominou após um arremesso lateral e arriscou de longa distância. A goleira Lorrana falhou na tentativa de defesa, e a bola morreu no fundo das redes.

O gol mudou o panorama da partida. Logo em seguida, o Corinthians acelerou em um contra-ataque e colocou o Vitória sob pressão dentro da área. Durante a jogada, uma defensora rubro-negra desviou a bola com a mão, e a arbitragem marcou pênalti. Ariel cobrou com firmeza no canto oposto da goleira e ampliou a vantagem, levando o Timão para o intervalo com 2 a 0 no placar.

Corinthians transforma domínio em goleada

Na volta do intervalo, o Corinthians manteve o ritmo e não demorou para ampliar a vantagem. Aos 12′, Robledo recebeu após troca de passes pela intermediária, passou pela marcação e finalizou no canto direito para marcar o terceiro gol. O Vitória tentou reagir, mas encontrou dificuldades para superar a marcação alvinegra e criar oportunidades de perigo.

A equipe paulista seguiu dominante e fechou a goleada aos 18′. Vic Albuquerque aproveitou uma jogada construída pela esquerda, arriscou de fora da área e acertou um belo chute no ângulo. Lorrana apenas acompanhou a trajetória da bola, sem chances de defesa. A partir daí, o Corinthians administrou o resultado até o apito final e confirmou, por fim, mais uma vitória convincente na competição.

Próximos compromissos

O Vitória retorna a Salvador em busca de recuperação no Brasileirão Feminino. O Leão recebe o São Paulo no próximo sábado (1º), às 21h (de Brasília), no Barradão, pela 14ª rodada da competição. Enquanto isso, o Corinthians terá um desafio fora de casa na sequência do campeonato. O Timão, por outro lado, viaja ao Rio de Janeiro para enfrentar o Flamengo na próxima segunda-feira (3), às 18h30 (de Brasília), em confronto direto pela parte de cima da tabela.

Brasileirão Feminino – 13ª Rodada

Sexta, 24/07

Flamengo 2×2 Grêmio

América-MG 0x1 Santos

Internacional 1×0 Fluminense

Cruzeiro 1×2 São Paulo

Sábado, 25/07

Mixto 0x0 Palmeiras

RB Bragantino 2×0 Atlético

Domingo, 26/07

Corinthians 4×0 Vitória

15h – Juventude x Ferroviária

Segunda, 27/07

19h – Bahia x Botafogo

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.