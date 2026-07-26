Francês marca nos acréscimos e Inter de Milão vira amistoso na Alemanha

Com dois belos gols do francês Andy Diouf nos acréscimos, a Inter de Milão venceu o Karlsruher por 2 a 1, no início da tarde deste domingo, 26/7, no Wildpark, estádio do time alemão. A equipe da casa saiu na frente, já no segundo tempo, com Civeja. Porém, aos 46, o ala-direita mandou uma bomba para empatar. Enfim, aos 49, chutou colocado fazendo um golaço para os atuais campeões italiano. Os interistas foram a campo sem vários jogadores que estavam na Copa, como Lautaro Martínez (Argentina), Çalhanoglu (Turquia) e Thuram (França). Iniciou com um time mesclado de reservas e titulares, mas que foi totalmente alterado no intervalo.

O Karlsruher é da segunda divisão alemã e no dia 8 enfrenta o Arminia Bielefeld na primeira rodada da competição. Antes, no dia 1/8, fará um amistoso com o Hoffenheim. Já a Inter de Milão fará amistosos contra Manchester City, Milan e Juventus antes de iniciar a sua campanha no Italiano, dia 22/8.

Como foi a virada da Inter de Milão

A Inter de Milão notadamente usou o amistoso quase como um jogo-treino, começando com um time mesclado de titulares e reservas. Teve algumas oportunidades no primeiro tempo, mas sem sucesso para vazar o gol adversário. Na etapa final, o time italiano voltou com alterações e começou a fazer várias mudanças. Acabou levando um gol aos 13 minutos quando Civeja, após jogada pela esquerda, recebeu e chutou colocado no canto de Gennaro. A Inter foi para cima e teve chances claríssimas de gol, duas com Pio Esposito e uma com Dimarco, esta a melhor, aos 25 minutos, chutando para fora.

O jogo caminhava para a vitória do time da casa, que na reta final também mudou quase todos os titulares. Mas aí veio o brilho de Andy Diouf. O francês de 23 anos empatou o jogo aos 45 minutos. Dimarco cobrou escanteio pela esquerda e a zaga rebateu. Diouf pegou de primeira, mandando no canto. Um belo gol. Mas golaço mesmo veio aos 49. Bastoni avançou pela esquerda e virou o jogo para Diouf, que ajeitou e bateu colocado, no ângulo do goleiro Bernat, que estava adiantado.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.