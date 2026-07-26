Vídeo: Vini Jr faz barbeiragem e causa “acidente” com carrinho em hotel

Virginia Fonseca divertiu os seguidores ao compartilhar um momento inusitado protagonizado por Vini Jr. durante as férias do casal em um resort na Jamaica. A influenciadora gravou o instante em que o atacante do Real Madrid teve um pequeno contratempo ao dirigir um carrinho de golfe dentro do complexo turístico.

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Veja o vídeo:









Um post compartilhado por El Chiringuito (@elchiringuitotv)





Nas imagens publicadas nas redes sociais, Virginia aparece brincando com a situação enquanto registra o momento em que o veículo conduzido pelo jogador acaba se envolvendo em um leve incidente. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O passeio faz parte do período de descanso de Virginia e Vini Jr. na Jamaica. Nos últimos dias, os dois vêm compartilhando registros da viagem, incluindo momentos em praias, passeios pelo resort e encontros com amigos. A viagem acontece poucos dias após o casal voltar a aparecer publicamente junto, reacendendo o interesse dos fãs pela rotina dos dois.

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