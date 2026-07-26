Sport x Cuiabá: onde assistir, escalações e arbitragem

Sport e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão entra em campo pressionado pelo longo jejum de vitórias e precisa dos três pontos para seguir sonhando com o acesso. Já o Dourado tenta interromper a sequência negativa e abrir distância da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do Disney+ (streaming).

Como chega o Sport

O Sport atravessa um momento de instabilidade na Série B. A equipe comandada por Gilmar Dal Pozzo não vence desde o clássico contra o Náutico, disputado no fim de maio, e acumula duas derrotas e três empates nos últimos cinco compromissos. Além disso, os três empates tiveram um roteiro semelhante, com o Leão sofrendo o gol de igualdade nos minutos finais, o que custou na luta pelas primeiras posições. Anteriormente, o Rubro-Negro ficou no empate diante do Goiás.

Embora sem vencer há quase dois meses, o Sport segue vivo na disputa pelo acesso. A equipe ocupa a nona colocação, com 28 pontos, apenas três atrás do Fortaleza, que abre o G4. Para o confronto, Gilmar Dal Pozzo volta a contar com o zagueiro Marcelo Benevenuto e com os atacantes Barletta e Marlon Douglas, que cumpriram suspensão na última rodada, embora o treinador tenha mantido mistério sobre a escalação.

Como chega o Cuiabá

Bem como o Sport, o Cuiabá também chega pressionado para o duelo em Recife. O Dourado, por outro lado, perdeu as duas últimas partidas da Série B e caiu para a 15ª posição, com 24 pontos, mantendo uma margem de apenas quatro sobre o Londrina, que está em 16º. Ao mesmo tempo, uma vitória pode recolocar a equipe na disputa por posições mais altas, já que a distância para a parte intermediária da tabela segue curta. A última partida foi um revés para o Atlético-GO em casa.

Para o compromisso, o técnico Eduardo Barros terá duas baixas importantes. O lateral-direito Raylan e o volante Pepê estão fora, abrindo espaço para Igor Inocêncio assumir a lateral e Luiz Otávio ganhar oportunidade no meio-campo. Desse modo, a tendência é que o restante da equipe seja mantido para buscar a recuperação fora de casa.

SPORT x CUIABÁ

20ª Rodada – Brasileirão Série B

Data e horário: 28/07/2026 (segunda-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Ilha do Retiro, Recife (PE)

SPORT: Thiago Couto; Augusto Pucci, Marcelo Benevenuto, Habraão e Felipinho; Zé Gabriel, Pedro Martins e Biel; Clayson, Barletta e Marlon Douglas. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

CUIABÁ: Marcelo Carné; Igor Inocêncio, João Basso, Alan Empereur e Marlon; Raul, Luiz Otávio e David Miguel; Rodrigo Rodrigues, Fábio Gomes e Jean Dias. Técnico: Eduardo Barros.

Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

Assistentes: Leandro Matos Feitosa e Izabele de Oliveira (SP)

VAR: José Ricardo Vasconcellos Laranjeira (AL)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.