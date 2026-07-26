Neymar cria “climão” no vestiário do Santos ao dar dura em garotos do time

Neymar, mais uma vez, volta a ser o centro das atenções por causa de uma nova polêmica. De acordo com informações do portal GE, o jogador fez cobranças duras a jogadores mais jovens do elenco durante o intervalo do jogo contra a Chapecoense, na Vila Belmiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acabou empatado em 2 a 2 e manteve o Peixe muito perto do Z4.

De acordo com o GE, Neymar teria adotado uma postura ríspida com o meia Gabriel Bontempo. Neymar teria chamado o jogador de “bosta” e afirmado que ele voltaria a enfrentar a Chapecoense em 2027, mas na Série B. O camisa 10 também teria direcionado críticas pesadas ao zagueiro João Ananias.

O estafe de Neymar informou que não vai comentar o caso. Também por meio de sua assessoria, Gabriel Bontempo disse que houve apenas uma cobrança normal no vestiário e negou qualquer tipo de xingamento. João Ananias, também por meio de nota, desmentiu o atrito e também disse que foi cobrado no intervalo, mas de uma maneira coletiva.

Ausência por causa do pôquer

A postura de Neymar teria causado desconforto entre atletas, integrantes da comissão técnica e até mesmo em alguns dirigentes. No intervalo, o Santos vencia por 1 a 0, com gol marcado pelo próprio Neymar. No entanto, a equipe sofreu a virada logo no início do segundo tempo e só evitou a derrota graças a um pênalti, convertido pelo camisa 10, nos minutos finais.

De acordo com pessoas ligadas ao futebol do Santos, ouvidas pelo GE, alguns jogadores demonstram há algum tempo incômodo com as reclamações frequentes de Neymar. Alguns atletas, principalmente os mais jovens e estrangeiros, sentem-se desconfortáveis com a presença do jogador.

Outro fator que aumentou o desgaste foi a participação de Neymar em um torneio de pôquer enquanto o Santos disputava uma partida da Copa Sul-Americana na Venezuela. Parte do elenco não aprovou a atitude da comissão técnica em deixar o camisa 10 fora da viagem.

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