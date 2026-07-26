Vídeo: herói de Curaçao na Copa, goleiro sofre gol do meio do campo nos EUA

Menos de um mês depois de protagonizar uma das atuações mais marcantes da Copa do Mundo 2026, o goleiro Eloy Room voltou a chamar atenção. Mas desta vez por uma jogada completamente diferente. O arqueiro de Curaçao, que defende o Miami FC, que disputa a USL Championship, nos EUA, sofreu um gol do meio-campo na derrota de 3 a 2 para o Tampa Bay Rowdies, na noite deste sábado (25).

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Room havia se tornado um dos personagens do Mundial ao estabelecer um recorde histórico. No empate de 0 a 0 de Curaçao com o Equador, o goleiro realizou 15 defesas e ficou a apenas uma de se tornar o recordista de mais defesas em uma única partida da competição. O desempenho, inclusive, recebeu elogios da imprensa internacional e dos torcedores.

No entanto, o cenário foi bem diferente neste fim de semana. Ao perceber o goleiro adiantado, Marco Micaletto arriscou a finalização do círculo central. A bola percorreu praticamente todo o campo e encobriu Room, sem chances de defesa.

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