Neymar desmente atrito com jovens do Santos: “Não sabem de nada”

Poucas horas depois de surgir a notícia sobre um possível atrito com os jogadores mais jovens do Santos, Neymar deu sua versão dos fatos. Nas redes sociais, o camisa 10 do Peixe desmentiu que tenha feito cobranças desrespeitosas a Gabriel Bontempo e João Ananias no intervalo de jogo com a Chapecoense, pela Série A do Campeonato Brasileiro, na noite de sábado (25).

Na publicação, Neymar afirmou que as conversas e cobranças fazem parte da rotina de qualquer equipe de futebol e classificou como equivocada a interpretação de que teria ultrapassado os limites ao se dirigir aos companheiros mais jovens.

“Estou vendo que estão saindo algumas coisas sobre que cobrei os jovens dentro do vestiário, totalmente mentira”, afirma o jogador.

‘É normal de um grupo que quer vencer’

Neymar destacou que tem boa relação com os atletas do elenco e garantiu que jamais teve a intenção de desrespeitar qualquer companheiro. Segundo ele, episódios como esse são comuns no ambiente competitivo

“Se tiver que cobrar dentro do vestiário, independentemente de quem seja, é normal de um grupo que quer vencer”, disse.

“Vocês que estão fazendo essas matérias mal intencionadas e mentirosas, não sabem de nada. Não sabem o que é futebol. Não participaram e nunca participaram de um elenco”, acrescentou o jogador, referindo-se à reportagem publicada inicialmente pelo portal GE.

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