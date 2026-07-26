CRB x Vila Nova: onde assistir, escalações e arbitragem

CRB e Vila Nova se enfrentam nesta segunda-feira (27), às 19h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado por duas vitórias consecutivas, o time alagoano tenta encostar no grupo de acesso. Já o Vila Nova quer manter o bom momento para subir ainda mais na tabela e assumir a vice-liderança da competição.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo Disney+ (streaming).

Como chega o CRB

O CRB atravessa seu melhor momento nas últimas rodadas da Série B. Desse modo, a equipe comandada por Fábio Matias venceu os dois compromissos mais recentes, incluindo um importante triunfo fora de casa sobre o Ceará. Assim, o resultado elevou a confiança do elenco. Com 26 pontos, o alagoano aparece na 12ª colocação, mas vê a distância para o G4 diminuir e passa a sonhar com uma aproximação da zona de acesso.

Além dos resultados positivos, o desempenho da equipe tem agradado à comissão técnica. Sem novos problemas por suspensão ou lesão, Matias deve repetir a formação que venceu o Ceará, apostando na manutenção da base titular para tentar embalar a terceira vitória consecutiva diante da torcida.

Como chega o Vila Nova

Bem como o CRB, o Vila Nova também chega em alta para o confronto em Maceió. A vitória sobre o Fortaleza na rodada passada manteve o time goiano na terceira colocação, com 34 pontos, e uma nova vitória pode colocá-lo na vice-liderança da Série B, dependendo da combinação de resultados. Nesse sentido, o bom desempenho do elenco de Guto Ferreira reforça a confiança da equipe na luta pelo acesso à elite.

Para a partida, “Gordiola” contará com os retornos do zagueiro Tiago Pagnussat e do lateral-esquerdo Higor, que cumpriram suspensão na última rodada. A dupla deve reassumir a condição de titular, substituindo Douglas Mendes e Willian Formiga, respectivamente, enquanto o restante da equipe deve ser mantido.

CRB x VILA NOVA

20ª Rodada – Brasileirão Série B

Data e horário: 28/07/2026 (segunda-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)

CRB: Vitor Caetano; Kevin, Bressan, Lincon e Lucas Lovat; Pedro Castro, Crystopher e Danielzinho; Dadá Belmonte, Thiaguinho e Mikael. Técnico: Fábio Matias.

VILA NOVA: Helton Leite; Igor Cariús, Tiago Pagnussat, Breno Bora e Higor; Higor Meritão, João Vieira e Marquinhos Gabriel; André Luís, Dellatorre e Janderson. Técnico: Guto Ferreira.

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Maurício Coelho Silva Penna (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)

VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)

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