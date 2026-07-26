Arrascaeta ganhará um busto no Flamengo

Na tarde deste domingo, 26/7, no Maracanã, pouco antes de Flamengo x São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, o presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista (Bap), divulgou que, além de Bruno Henrique, Arrascaeta também ganhará busto em homenagem aos serviços prestados ao clube.

“Anunciamos que faríamos um busto para o Bruno Henrique, já um ícone rubro-negro e o maior ganhador de troféus do Flamengo. Sei que o meu amigo Roberto Assaf (NR: historiador e colunista do Jogada10) não concorda*. Mas nem todos os troféus têm o mesmo peso. E o BH tem uma alma gêmea nessas conquistas. Também vamos homenagear o Arrascaeta com um busto. Eles serão escaneados em 3D. O lançamento oficial será no aniversário do Flamengo, em 15 de novembro.”

Reconhecimento em vida e em atividade

Bap disse que a ideia é homenagear ambos em vida e ainda em atividade no Flamengo.

“Teremos outros reconhecimentos. Será um processo contínuo. Faremos um processo de contribuições para a confecção de novos bustos.”

Bap completou:

“Com os dois em campo, quase 70% das vitórias do Flamengo tiveram a participação deles. Enfim, para comparação, se jogássemos 20 campeonatos, ganharíamos 18.”

Bap disse que o busto ficará pronto no fim de outubro. Primeiramente foi feita uma foto por escâner em 3D, depois um molde em silicone para tirar qualquer dúvida. Em seguida, um contramolde em gesso e uma réplica em cera; depois é que se funde em bronze.

” A escultura é de Luis Eduardo Santos e a aprovação final é dos atletas, que escolheram as camisas de 2025″, concluiu BAP.

Falam Bruno Henrique e Arrascaeta

Bruno Henrique compareceu à pequena cerimônia e fez questão de elogiar Arrascaeta:

“Quero agradecer ao Flamengo e ao BAP pela homenagem, não apenas para mim, mas também para o Arrascaeta, nosso craque, que faz tudo pelo Flamengo.”

Já Arrascaeta, ao lado de seu filho, o pequeno Milano, comentou:

“Como sempre falo, é uma honra muito grande ficar para a história do Flamengo. Afinal, é especial. Tenho orgulho de vestir essa camisa e do que represento para a Nação. Estou com mais um flamenguista aqui (apontando para illano). Espero continuar escrevendo coisas importantes para o Flamengo. É uma honra muito grande”, disse o uruguaio, que precisou correr para se juntar ao elenco para a preleção do jogo com o São Paulo.

O Flamengo enfrenta o São Paulo em duelo pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 37 pontos, o Rubro-Negro é o vice-líder da competição. Já o São Paulo entra em campo no meio da tabela, com 25 pontos.

(*) Para Roberto Assaf, Zico e Junior são os maiores vencedores, já que em suas contas entram Taças GB e Taça Rio

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