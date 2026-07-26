Joia do Bairro castiga o Cruzeiro e garante a vitória ao Botafogo

Estratégico e eficaz, o Botafogo começou o segundo turno do Campeonato Brasileiro com o pé direito. Neste domingo (26), pela rodada 20, o Glorioso foi a Belo Horizonte e venceu o Cruzeiro por 1 a 0, gol de Justino, uma das Joias do Bairro do técnico Franclim Carvalho, no dia em que o aprendiz superou o antigo chefe.
O Botafogo, com a vitória, pula para a sétima colocação, agora, com 29 pontos. O Alvinegro ultrapassa, assim, o Cruzeiro, que fica em nono, com 27.
Quem não faz leva
Um primeiro tempo que serviu de antídoto contra a monotonia. O Cruzeiro, com desfalques importantes, pressionou com linhas altas, controlou o jogo, mas pecou na hora da definição. Kaio Jorge, sozinho com o goleiro adversário, desperdiçou um gol que não está acostumado. O Botafogo, resiliente, “soube sofrer” e incorporar este clichê massacrante do futebol. Montoro teve uma chance clara, mas Otávio pegou, em um momento de melhora do Mais Tradicional. Bem depois, no entanto, Telles centrou na cabeça de Justino. A Joia do Bairro testou com elegância para tirar o zero do placar no Governador Magalhães Pinto.
Botafogo segura a vantagem com unhas e dentes
Com mais posse de bola, o Cruzeiro trocou os laterais para contar com jogadores mais incisivos pelos lados. A estratégia não deu certo, mesmo com um rival atrás, concedendo espaços e buscando apenas os contra-ataques. Nas bolas aéreas, Justino e Ferraresi se postaram no lugar indicado para afastar e manter a vantagem para o forasteiro carioca. E a Raposa não conseguiu manter aquele ímpeto da primeira etapa.
CRUZEIRO 0x1 BOTAFOGO
Brasileirão de 2026 – Rodada 20
Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
Data e hora: 26/7/2026, às 16h (horário de Brasília)
Gols: Justino, 41’/1ºT (0-1)
CRUZEIRO: Otávio, Fagner (William, 32’/2ºT), Fabrício Bruno (João Marcelo, 14’/2ºT), Jesus e Rojas (Morais, 32’/2ºT; Romero e Matheus Henrique; Rodrigues, Marquinhos (Arroyo, 14’/2ºT), Sinisterra (Wanderson, 38’/1ºT) e Kaio Jorge. Técnico: Artur Jorge
BOTAFOGO: Warleson, Vitinho, Ferraresi, Justino e Telles (Marçal, 43’/2ºT); Huguinho, Medina, Danilo (Toledo, 23’/2ºT) e Montoro (Santi, 36’/2ºT); Martins (Villalba, 43’/2ºT) e Cabral (Kadir, 36’/2ºT). Técnico: Franclim Carvalho
Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)
Auxiliares: Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)
VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
Cartão Amarelo: Fagner, Jesus (CRU); Warleson, Huguinho, Ferraresi, Telles, Kadir (BOT)
Cartão Vermelho:
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.