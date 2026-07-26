Em jogo de muita intensidade, Bahia e Corinthians empatam na Fonte Nova

Bahia e Corinthians fizeram um jogo em ritmo frenético na tarde deste domingo (26), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O empate em 1 a 1, no fim das contas, foi justo pelo o que os dois times apresentaram. O resultado, porém, ‘segura’ os dois times na tabela. Os tricolores vão a 31 pontos, na quinta colocação, mas podem ser ultrapassados pelo RB Bragantino ao fim da rodada. Já os paulistas aparecem em 8º lugar, com 28.

O Corinthians abriu o placar logo aos oito minutos, quando Angileri recebeu com liberdade na intermediária e acertou um chute forte de pé esquerdo, de longa distância, sem chances para o goleiro Ronaldo. O Bahia, porém, reagiu rapidamente e chegou ao empate aos 11 minutos, com Alejo Véliz, após desvio em finalização de Erick Pulga, mas a jogada foi invalidada pelo impedimento semiautomático, que identificou posição irregular de Pulga na origem.

A equipe da casa continuou pressionando, teve maior volume ofensivo e voltou a balançar a rede com o estreante Véliz. Porém, o árbitro Ramon Abatti Abel anulou ao marcar falta de Román Gómez sobre Angileri na construção da jogada.

Empate nos descontos

Depois de insistir muito, o Tricolor foi recompensado nos acréscimos. Aos 49 minutos, David Duarte aproveitou escanteio de Rodrigo Nestor e cabeceou firme para empatar. Logo após o apito para o intervalo, jogadores das duas equipes protagonizaram uma confusão generalizada, iniciada após um desentendimento envolvendo Kaio César e Santi Mingo. Porém, ninguém foi advertido.

O Bahia voltou do intervalo melhor que o Corinthians, que marcava bem, mas não conseguia armar os ataques. De tanto pressionar, os baianos, em busca da virada, chegaram a balançar a rede aos 29. Jean Lucas lançou Erick Pulga em profundidade. Ele finalizou, Hugo Souza fez a defesa parcial e, no rebote, Willian José completou para o gol. O assistente, porém, assinalou a irregularidade na origem da jogada, e o VAR confirmou o impedimento. Aos 42, o Corinthians teve boa chance. Labyad lançou em profundidade, o goleiro Ronaldo saiu da área e a bola sobrou para Carrillo. Ele arriscou de longe, mas a bola passou por cima do gol. BAHIA 1 x 1 CORINTHIANS

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data e horário: 26/7/2026 (domingo), 16h

Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)

Público presente: 44.576

Renda: R$ 2.005.327,50

Gols: Angileri, 8’/1ºT (0-1); David Duarte, 49’/1ºT (1-1)

BAHIA: Ronaldo; Roman Gómez, David Duarte, Santiago Mingo e Zé Guilherme (Luciano Juba, 23/2ºT); Ademir (William José, 23/2ºT), Jean Lucas (Everton Ribeiro, 31/2ºT), Acevedo e Rodrigo Nestor; Alejo Véliz (Kauê Furquim, 23/2ºT) e Erick Pulga (Sanabria, 39/2ºT). Técnico: Rogério Ceni.

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Angileri (Milans, 23/2ºT); Raniele (Matheus Pereira, 31/2ºT) e André (Allan, 31/2ºT); Kaio César, Rodrigo Garro e Breno Bidon (Labyad, 23/2ºT); Yuri Alberto (Carrillo, 39/2ºT). Técnico: Fernando Diniz.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Alex dos Santos (SC) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)

Cartões Amarelos: David Duarte, Zé Guilherme, Santiago Mingo (Bahia); Angileri, Raniele, Breno Bidoni, Kauê (no banco), Milans, Allan (Corinthians)

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