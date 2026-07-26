Criciúma empata com o Náutico e segue na liderança da Série B

Criciúma e Náutico ficaram no empate por 0 a 0 neste domingo (3), no Estádio Heriberto Hülse, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o empate, o Criciúma chegou aos 39 pontos e permaneceu na liderança da competição. Já o Náutico foi a 24 pontos e ocupa a 13ª colocação.

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Além disso, a partida também teve uma presença especial nas arquibancadas. O goleiro Alisson, do Liverpool e da Seleção Brasileira, acompanhou o duelo para prestigiar o irmão Muriel, titular do Náutico.

Na próxima rodada, o Criciúma enfrenta o Athletic, no dia 9 de agosto, às 11h (de Brasília), na Arena Sicredi. O Náutico joga no mesmo dia, às 16h, contra o Atlético-GO, nos Aflitos.

O jogo

A partida foi equilibrada e contou com boas oportunidades para os dois lados. Na etapa inicial, o Náutico levou perigo com Jean Carlos e Derek, obrigando Pedro Santos a fazer boas defesas. Do outro lado, Otero quase abriu o placar para o Criciúma em cobrança de falta, mas Muriel apareceu bem para evitar o gol.

No segundo tempo, os treinadores fizeram mudanças na tentativa de dar mais ofensividade às equipes, porém nenhuma delas conseguiu transformar as chances em gol. Assim, o confronto terminou sem alterações no placar.

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