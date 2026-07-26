Real Madrid supera PSG e encaminha contratação de Yan Diomandé

O Real Madrid está muito próximo de anunciar a contratação de Yan Diomandé. De acordo com informações divulgadas pelo jornal Marca e pelo jornalista Fabrizio Romano, neste domingo (26), o atacante do RB Leipzig, destaque da seleção da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026, será o novo reforço do clube espanhol para a temporada 2026/27.

LEIA MAIS: Neymar desmente atrito com jovens do Santos: “Não sabem de nada”

Aos 19 anos, o jogador deve viajar para Madri nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato até junho de 2031. A negociação gira em torno de 100 milhões de euros (cerca de R$ 578 milhões).

Diomandé também estava na mira do PSG. O clube francês chegou a encaminhar um acordo com o atacante há cerca de um mês, mas viu o Real Madrid apresentar uma proposta superior. Dessa maneira, neste domingo (3), o PSG confirmou oficialmente que encerrou as negociações, afirmando que manterá sua política de equilíbrio financeiro e de gestão do elenco.

O interesse do Real Madrid pelo marfinense já existia antes da Copa do Mundo. Após se destacar pelo Leganés, da Espanha, Diomandé foi contratado pelo RB Leipzig na última temporada e rapidamente chamou atenção ao marcar 13 gols em 36 partidas pelo clube alemão.

No Mundial de 2026, o atacante foi titular em todos os quatro jogos da Costa do Marfim. A equipe venceu Equador e Curaçao na fase de grupos, avançando em segundo lugar no Grupo E, atrás da Alemanha. Nas oitavas de final, porém, acabou eliminada pela Noruega após derrota por 2 a 1.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.