Ex-Flamengo deixa a Europa e assina com o Kansas City por R$ 112 milhões

O Kansas City, time dos Estados Unidos que joga a Major League Soccer (MLS), acertou a contratação do brasileiro Andre Luiz. O atacante é ex-jogador do Flamengo e atuava pelo Olympiacos. O jogador chega ao futebol norte-americano por 22 milhões de dólares (R$ 112 milhões), sendo 18 milhões de dólares fixos e mais 4 milhões de dólares em bônus.

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Dessa maneira, André Luiz assina contrato de cinco com a sua nova equipe, ou seja, até junho de 2031, segundo o “ge”. Ele se torna a terceira maior contratação da história da Major League Soccer. Aliás, também é a terceira maior venda da história do Olympiacos.

As negociações duraram quase dois meses e foram realizadas pelos empresários André Soy, Gil Bretas e Joni Brian, sócios da Bretas Soccer, com Miltos Marinakis, vice-presidente do Marinakis Group, conglomerado que controla o Olympiacos.

Cria do Flamengo, André Luiz atuou também pelo Rio Ave, de Portugal, onde se destacou e se transferiu ao Olympiacos no início deste ano.

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