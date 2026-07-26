Atuações do Botafogo contra o Cruzeiro: Justino colossal!

Jogo grande demanda coragem. Mesmo com pouca idade, Justino, um menino de ouro, provou que não teme este tipo de enfrentamento e saiu de campo como o herói do Botafogo na vitória sobre o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (26), no Mineirão, pela rodada 20 desta edição do Campeonato Brasileiro. Veja, na sequência, como a Coluna do Léo Pereira avaliou o desempenho dos futebolistas alvinegros nesta jornada

AS NOTAS DOS JOGADORES DO BOTAFOGO

WARLSESON – Duas defesas importantes. Uma em cada tempo. Contou com a má pontaria dos celestes também, ainda que tenha fechado bem o ângulo. Se o Botafogo tivesse ficado com o péssimo Neto, o jogo seria 2 a 1 para o Cruzeiro. Ninguém, entretanto, pode se empolgar. Chegou ontem. Vem respondendo bem às demandas da posição. Segunda vez incólume – NOTA: 7,5

VITINHO – Trabalho consistente na defesa. Nos primeiros minutos, por exemplo, afastou duas bolas que pererecaram com perigo na área. Fechou bem o setor e não precisou se aventurar tanto no ataque. Mudou da água para o vinho – NOTA: 8,0

JUSTINO – Menino de Ouro! Colossal! A Joia do Bairro curtiu uma de centroavante e golpeou a bola com a cabeça para colocá-la na rede do Cabuloso. Cumpriu também o papel de um jovem beque. A cada bote certo, vibrava muito. Tirou o doce da boca dos cruzeirenses na etapa final – NOTA: 8,5

FERRARESI – Passou da bola na hora de efetuar os cortes, mas soube se recuperar ao longo do prélio. Soberano nas bolas aéreas, mostrou precisão nos combates – NOTA: 7,5

TELLES – Outro jogador que é sinônimo de inteligência. Bate na bola como ninguém. Conferiu, no escanteio, uma assistência primorosa para Justino retirar o zero do score. No segundo tempo, defendeu adiantado, cerrando fileiras com os companheiros. Grande partida. Saiu, no fim, para a entrada de Marçal – NOTA: 7,5

HUGUINHO – Arrumou o meio de campo e foi assertivo na marcação. Pecou um pouco, porém, nos passes. Uma pena que está amarelado e não enfrenta o Fluminense, na próxima rodada – NOTA: 6,5

MEDINA – Não conseguiu controlar a posse de bola no meio de campo. Teve a carteira batida em um lance que poderia custar caro ao Botafogo. Deixou espaços para algumas progressões em velocidade do Cruzeiro – NOTA: 5,0

DANILO – Discreto. Tentou uma inversão e se limitou a tocar para o lado. Ajudou na defesa com um desarme e parou por aí. Saiu, assim, no segundo tempo, para a entrada de Toledo – NOTA: 5,5

MONTORO – Pressionado, perdeu uma pelota que armou um contra-ataque perigosíssimo da Raposa. O Monstrinho, no entanto, desafogou o time com qualidade técnica. Da entrada da área, obrigou o goleiro do Cruzeiro a salvar um disparo que tinha endereço certo. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Santi – NOTA: 6,5

MARTINS – Pouco protagonismo durante o espetáculo. Mas cumpriu a função tática de recomposição quando o Botafogo precisou se segurar atrás. Saiu, no fim, para a entrada de Villalba – NOTA: 6,0

CABRAL – Um brigador. O Mamute lutou o tempo todo contra o zagueiro Jesus e não desistiu, mesmo levando pancadas. Importante para prender a marcação e incomodar os defensores rivais. Saiu, no segundo tempo, para a entrada de Kadir – NOTA: 6,0

TOLEDO – Muita corrida e pouca efetividade – NOTA: 5,0

SANTI – Ficou de doce para entrar. Inaceitável o comportamento. Tem que ser negociado ainda hoje! – NOTA: ZERO

KADIR – Perdido, ficou cometendo faltinhas. Levou o amarelo e passou os acréscimos “pedindo” para ser expulso – NOTA: 1,0

MARÇAL – Entrou no fim. Fica, portanto, SEM NOTA

TÉCNICO: FRANCLIM CARVALHO: Vitória enorme com participação do profissional de Miranda do Corvo. Anulou Artur Jorge no reencontro com o ex-colega. O Botafogo entregou um ótimo desempenho defensivo. Aprimorou ideias táticas e aperfeiçoou a bola parada – NOTA: 7,5

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