Presidente do Flamengo explica polêmica com agentes de jogadores

Neste domingo, 26/7, durante a cerimônia na qual divulgou que Arrascaeta ganhará um busto no Flamengo, o presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista (Bap), comentou sobre a polêmica do adiamento no pagamento das comissões de agentes de jogadores. O mandatário disse que a polêmica é muito menor do que a repercussão e explicou que, na verdade, ocorrerá um atraso por causa da parada da Fifa para a Copa, quando caíram as receitas, e que todos os agentes foram informados, dois meses antes da competição, de que os pagamentos voltariam em outubro e estariam regularizados até dezembro.

“Cai a receita do sócio-torcedor, a receita do dia de jogos e a de produtos adicionais. Assim, temos um nível de faturamento que cai 20% e você tem de pagar todas as obrigações. Então, fica um pouco sem fôlego. Não faz sentido o Flamengo e os clubes, que são a atividade-fim, serem os únicos prejudicados. Todos se beneficiam com a parada, menos o Flamengo e os clubes. Então, é na alegria e na tristeza. Se tenho uma situação dessas, que é temporária, todos que estão comigo no mesmo barco paguem o mesmo preço de 20%”, disse, para completar.

“Não é para o ano que vem, nem é com todos, pois temos acordos diferentes. Na verdade, esse acordo não foi generalizado e é muito menor do que parece. Avisamos dois meses antes que pegaríamos julho e agosto e jogaríamos os pagamentos para outubro, normalizando até dezembro. E algumas luvas previstas para dezembro passariam para janeiro. Mas o importante é que era apenas uma parte, 20% a menos do que eles iriam receber. O impacto foi muito menor do que alguns tentaram fazer parecer.”

Presidente do Flamengo relembra o que iniciou a polêmica e ironiza

Bap disse que tudo começou a partir da reclamação de um dos agentes que gerenciam a carreira de um dos atletas do elenco.

“Houve uma reclamação específica que iniciou essa discussão. Nós aumentamos unilateralmente o salário de um atleta nosso, sem negociação. Qual é o trabalho do agente nesse caso? Por isso disse que não iria pagar. Aí esse agente passou a liderar esse tipo de discussão, como se a gente fosse mau pagador. Eu disse na época: se não quer fazer negócio com o Flamengo, não tem problema. Não temos nada atrasado. A gente jamais dá calote”, disse, para em seguida ironizar.

“Quem achar que o Flamengo não paga e não quer fazer negócio com o clube, não tem problema. Tira os atletas daqui. A vida lá fora está fácil nos outros clubes? Está tranquilo? Vai lá e faz negócio com os outros. Clubes que não pagam o que está em contrato. O que eu disse foi: não vamos pagar em julho, pagaremos em outubro. E veja a inconsistência. Vamos trazer o Almada e não temos dinheiro para pagar comissão de agente? Escolha uma das versões. As duas não dão. Vamos trazer o Almada e estamos quebrados? Não pode o mesmo empresário dizer que o Flamengo vai contratar o Almada e, ao mesmo tempo, afirmar que o clube não paga comissão de agente. Alguém acha que, se eu não pago comissão de agente, eu posso contratar o Almada?”

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