Angileri encerra jejum de cinco anos e valoriza empate do Corinthians

O Corinthians conquistou um ponto importante ao empatar em 1 a 1 com o Bahia, neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do resultado, a partida marcou um momento especial para o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que encerrou um jejum de mais de cinco anos sem marcar gols e, inclusive, anotou o primeiro com a camisa alvinegra.

O argentino abriu o placar logo aos oito minutos, com um chute de fora da área. Ele não balançava a rede desde 19 de maio de 2021. Na ocasião, ele havia marcado pelo River Plate na vitória por 2 a 1 sobre o Santa Fá (COL), pela Libertadores.

Após o confronto, Angileri comemorou o feito e ressaltou o peso do resultado conquistado fora de casa. O lateral, inclusive, também chamou atenção para o nível do adversário e para as más condições do gramado da Arena Fonte Nova.

“Muito feliz por fazer o primeiro gol no Corinthians. Foi um jogo difícil, em um gramado muito difícil. O Bahia é um time que joga muito. Estamos felizes, voltamos para São Paulo com um ponto. Estamos melhorando nos últimos jogos e agora tivemos um jogo difícil. Feliz por seguirmos somando e melhorando dia a dia”, afirmou Angileri em entrevista ao canal Premiere.

Chance inesperada

Angileri, inclusive, só conseguiu acabar com o jejum particular porque Matheus Bidu foi preservado pela comissão técnica. O titular sentiu dores na região do púbis e foi poupado pelo técnico Fernando Diniz.

Com o empate, o Corinthians chega aos 28 pontos e ocupa,a oitava colocação do Campeonato Brasileiro. Já o Bahia alcançou 31 pontos e assumiu o quinto lugar, embora ambos ainda possam perder posições ao longo da rodada.

Agora, o Timão volta as atenções para o jogo de quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Athletico na Neo Química Arena, pela 21ª rodada do Brasileirão.

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