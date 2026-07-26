Artur Jorge pede reforços e alerta para desfalques no Cruzeiro

O técnico Artur Jorge voltou a defender a chegada de reforços ao Cruzeiro, principalmente para o ataque. Após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo, neste domingo (26), o treinador destacou que o elenco perdeu opções importantes por causa das lesões e afirmou que isso tem reduzido a competitividade do time.

De acordo com o comandante, o Cruzeiro já não pôde contar com Gabriel Pec e ainda corre o risco de perder Sinisterra, que deixou o campo ainda no primeiro tempo com um incômodo muscular. Além dele, Fabrício Bruno também precisou ser substituído na etapa final, embora a situação do zagueiro não preocupe inicialmente.

Artur Jorge ressaltou que os desfalques diminuem as alternativas durante as partidas e reforçou a necessidade de fortalecer o elenco.

“Se queremos elevar nossas expectativas, precisamos reforçar o grupo. Contratamos o Pec, mas praticamente não conseguimos utilizá-lo. Agora vamos avaliar a situação do Sinisterra. São problemas que surgiram e, neste momento, estamos com poucas opções”, afirmou.

O treinador também reconheceu que encontrar reforços nesta fase da temporada não é uma tarefa simples, principalmente pelos valores envolvidos nas negociações. Ainda assim, garantiu que o clube seguirá atento ao mercado em busca de oportunidades.

“Sabemos que não é fácil contratar nesta altura da janela, mas precisamos analisar as possibilidades e entender até onde podemos chegar. Não é uma questão de criar problemas internos, e sim de atender a uma necessidade do elenco diante das baixas”, concluiu.

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