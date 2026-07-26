Telles celebra centésimo jogo pelo Botafogo e valoriza o coletivo

Autor da assistência para o gol de Justino na vitória do Botafogo sobre o Cruzeiro por 1 a 0, o lateral-esquerdo Telles completou 100 partidas pelo Mais Tradicional, neste domingo (26), no Mineirão, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro.

“Muito feliz pela vitória. Mais ainda feliz por completar 100 jogos com essa camisa. Isso aqui é para poucos. É uma camisa gloriosa, histórica”, ressaltou o defensor.

Telles, na sequência, analisou este resultado maiúsculo do Botafogo em Belo Horizonte, destacando a força do conjunto. No Brasileirão 2026, aliás, no placar agregado, o Glorioso meteu um 5 a 0 no Cruzeiro.

“Estádio difícil. A equipe do Cruzeiro é muito qualificada, sabíamos, então, que a gente iria enfrentar também um treinador que conhecia nosso estilo de jogo (Artur Jorge). Na segunda parte, fomos um time muito guerreiro, fechamos linhas. Cada um fez seu papel que o Mister deu para a gente fazer, para a gente cumprir nosso papel. Somos uma equipe muito forte, uma família muito unida e, quando a gente está assim, é difícil nos bater”, ressaltou.

Por fim, elogiou Justino, uma das Joias do Bairro e zagueiro que vai tomando conta da titularidade na zaga do Botafogo.

“A gente se entregou bastante no jogo, fomos felizes na bola parada, algo que a gente vem treinando bastante. E o Justino é um menino que merece. A gente já tinha falado que ele precisava de um gol e hoje saiu o gol dele, gol de vitória”, colocou o capitão da Estrela Solitária.

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