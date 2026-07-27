Neymar deixa o CT sem permissão e não treina no Santos

A Santos reapresentou-se neste domingo após empatar em 2 a 2 com a Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, Neymar ficou pouco tempo no CT Rei Pelé, em atitude que contrariou o planejamento da comissão técnica. O camisa 10 não tinha permissão para sair mais cedo, de acordo com o “ge”.

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Os jogadores que começaram jogando contra a Chape fizeram trabalho regenerativo, enquanto Neymar ficou poucos minutos no local. Ele tomou café e tirou fotos antes de voltar para casa, sem participar dos trabalhos com os companheiros.

Dessa maneira, integrantes da diretoria estiveram no CT para saber mais detalhes sobre o ocorrido, principalmente depois do que ocorreu na noite do último sábado. Segundo relatos, Neymar exagerou nas cobranças sobre Gabriel Bontempo e João Ananias, o que desagradou grande parte do elenco.

No campo do CT, os atletas que atuaram menos de 45 minutos participaram de trabalhos técnicos e táticos, em preparação para o jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Na terça-feira (28), a partir das 21h30 (de Brasília), o Peixe encara a Universidad Central, da Venezuela, na Vila Belmiro.

A equipe tem grande vantagem após ter goleado por 4 a 1, fora de casa. Assim, pode perder por até dois gols de diferença que avança às oitavas de final.

Neymar e outros titulares podem ser poupados por conta da goleada no jogo de ida, de olho nas oitavas de final da Copa do Brasil. Afinal, nos dias 1° e 4 de agosto, o Santos encara o Remo.

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