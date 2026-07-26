DesimpaiN perde no Mundial da Kings League e vai para o Last Chance

O DesimpaiN começou sua caminhada no Mundial de Clubes da Kings League com uma derrota dolorosa neste domingo (26/7), em Milão, na Itália. Primeiro representante brasileiro a entrar em campo na competição, o atual campeão nacional perdeu por 6 a 5 para o Stallions, equipe anfitriã do torneio, em um duelo marcado pela grave lesão de Davi Ilário logo nos primeiros segundos de jogo.

Primeiro tempo terrível para o DesimpaiN

A partida mal havia começado quando o DesimpaiN sofreu um duro golpe. No primeiro lance de X1, Davi Ilário partiu para cima do goleiro Guddo, tentou o drible, mas acabou desarmado. Enquanto o arqueiro italiano aproveitou para abrir o placar, o camisa 10 brasileiro virou a perna no lance e caiu no gramado com muitas dores.

Embora o desarme tenha sido considerado limpo, Davi não conseguiu continuar na partida. O jogador deixou o campo chorando, com a perna direita imobilizada, e foi retirado de maca antes de seguir para um hospital, aumentando a preocupação da delegação brasileira.

O início complicado ficou ainda pior quando o Stallions ampliou para 2 a 0 com mais um gol do goleiro Guddo. Mesmo em desvantagem, o DesimpaiN passou a controlar a posse de bola e pressionou os italianos em busca da reação. A insistência deu resultado com Wellinton Gigante, que acertou um belo chute de fora da área para diminuir. Contudo, antes do intervalo, o Stallions voltou a marcar com Stojkovic e manteve a vantagem.

Segundo tempo emocionante na Kings League

Na etapa final, Wellington Gigante apareceu de novo para fazer mais um gol para recolocar o DesimpaiN na partida. Contudo, Blur converteu o pênalti do presidente e devolveu a tranquilidade aos donos da casa.

Nos minutos finais, o confronto ganhou contornos dramáticos. Renato Vicente desperdiçou o pênalti do presidente, mas a comissão técnica reagiu rapidamente ao utilizar a carta secreta. Christian converteu o shootout e diminuiu a diferença para 4 a 3. A resposta italiana, entretanto, foi imediata, com um golaço de voleio após cobrança de escanteio, recolocando o Stallions com dois gols de vantagem.

Já no Matchball, o DesimpaiN ensaiou uma reação e chegou a empatar Victor “VB” Bueno e Christian. No entanto, o Stallions aproveitou o último duelo de 1 contra 1 para balançar a rede pela sexta vez e garantir a vitória por 6 a 5 diante da torcida italiana.

Apesar da derrota, o DesimpaiN não está eliminado do Mundial da Kings League. A equipe brasileira vai enfrentar um time que perder na segunda rodada no Last Chance. Como diz o nome, esta fase será uma última fase para os clubes seguirem na competição ou voltarem para casa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.