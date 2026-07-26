Guilherme Arana sente dores e é substituído no primeiro tempo

O Fluminense pode ter um problema para os próximos jogos. Afinal, o lateral-esquerdo Guilherme Arana sentiu dores no joelho direito, neste domingo (26), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. Dessa forma, o jogador foi substituído no primeiro tempo e virou preocupação para a sequência da temporada.

O lance ocorreu aos 16 minutos do primeiro tempo. Guilherme Arana levou a pior em dividida com o atacante Pavón, do Grêmio, e torceu o joelho direito. Assim, o lateral ficou caído no gramado sentindo dores e o lance seguiu, já que a árbitra Edina Alves Batista (SP) sequer marcou falta. Ele deixou o campo aos 20, dando lugar a Renê.

Guilherme Arana voltou aos treinos no Fluminense neste semana. Afinal, o jogador sofreu uma pancada durante a intertemporada e ficou no departamento médico durante algumas semanas. Assim, ele não participou dos dois amistosos contra o Nova Iguaçu e Bahia, além do jogo contra o Bragantino, no último dia 17, no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O lateral-esquerdo vai ser reavaliado no retorno da delegação ao Rio de Janeiro. Vale lembrar que o Fluminense não contou com os atacantes Savarino e Rodrigo Castillo, com incômodos na coxa esquerda. Além deles, o zagueiro Jemmes está em transição para os trabalhos em grupo, enquanto o zagueiro Millán sofreu uma lesão grau 3 na posterior da coxa direita e tem previsão de retorno em cinco semanas.

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