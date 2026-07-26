Conheça os classificados para as quartas da Série D do Brasileiro

Neste domingo, 26/7, ocorreram os últimos seis jogos de volta das oitavas de final da Série D do Campeonato Brasileiro. Assim, Gama, Goiatuba, ABC, ASA, São José-RS e CSA venceram seus rivais e seguem vivos na luta pelas quatro vagas diretas de acesso à Série C de 2027. Eles se juntam a Uberlândia e Nacional-AM, que se classificaram ao eliminarem Portuguesa-SP e Iguatu-CE, respectivamente. Mas vale informar que os quatro times que forem eliminados na próxima fase jogarão um playoff, que dará direito a duas vagas para a Terceirona. Afinal, nesta temporada, a Série D dá acesso a seis times.

Nos duelos deste domingo, ABC-RN e ASA-AL garantiram a classificação com goleadas. Já o Goiatuba, que goleou o Ferroviário na ida, confirmou o favoritismo ao vencer novamente o adversário, desta vez em Fortaleza, por 2 a 1. O CSA-AL eliminou o São Luiz-RS com uma vitória por 2 a 1, após empate no jogo de ida. Outros dois times avançaram nos pênaltis: Gama e São José-RS.

Treze perde todos os pênaltis

O jogo entre Treze e São José-RS teve o segundo maior público de toda a Série D: 17.910 torcedores (o maior foi ABC x Águia de Marabá, na fase de grupos, com 18.945). O Treze, que havia perdido a partida de ida por 2 a 1, venceu por 1 a 0, com gol de Marquinhos no primeiro tempo. Nas penalidades, porém, o mesmo Marquinhos desperdiçou sua cobrança.

Outro jogador do Treze, Petrucelli viveu uma situação curiosa nas penalidades. Ele perdeu sua cobrança, mas o VAR mandou repetir o pênalti. O jogador do Treze bateu novamente e voltou a desperdiçar. Natan também perdeu, e, como o São José-RS converteu todas as suas cobranças, venceu a disputa por 3 a 0, para decepção da torcida paraibana. O herói da classificação foi o goleiro Fábio Rampi, que defendeu dois pênaltis e ainda converteu a sua cobrança.

Jogos das oitavas da Série D (volta)

Sábado (25/7)

Portuguesa-SP 1×0 Uberlândia-MG (na ida, 0x2) – Uberlândia classificado

Iguatu-CE 1×1 Nacional-AM (na ida 1×1) – Nos pênaltis, Nacional 5 a 4. – Nacional Classificado

Domingo (26/7)

Gama-DF 3×2 América-RN – 16h (na ida, 0x1) – Nos pênaltis, Gama 4 a 3 – Gama classificado

CSA- AL 2×1 São Luiz-RS – 16h (na ida, 0x0) – CSA classificado

Ferroviário-CE 1×2 Goiatuba-GO – 17h (na ida, 0x3) – Goiatuba classificado

ABC-RN 4×1 Luverdense-MT – 17h (na ida, 0x0) – ABC classificado

Treze-PB 1×0 São José-RS – 17h (na ida, 1×2) – Nos pênaltis, São José 3 a 0. São José classificado

ASA-AL 5×1 Cianorte-PR – 17h (na ida, 1×0) – ASA classificado

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