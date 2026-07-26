Franclim: “Bom seria se tivéssemos os nove pontos”

O Botafogo, na volta da Copa do Mundo, ainda não perdeu. Em três jogos, venceu, afinal, dois e empatou um. Após bater o Cruzeiro por 1 a 0, neste domingo (26), fora de casa, no Mineirão, pela rodada 20 do Campeonato Brasileiro, o técnico Franclim Carvalho comentou este retrospecto que levou o Glorioso à sétima colocação do Brasileirão.

De antemão, o profissional de Miranda do Corvo mostra que é um treinador muito exigemte.

“Bom seria se tivéssemos nove pontos e não temos, infelizmente. Mas, sim, o registro é bom. Importante o fato de não termos sofrido gols nas duas partidas seguidas. Creio que, para o Brasileiro, é a primeira vez. Dá confiança. Gosto de fazer gols, gosto que a minha equipe seja ofensiva, mas também gosto de não sofrer. Temos que tentar encontrar um equilíbrio. Esse dado é importante”, lembrou o treinador.

Franclim x Artur Jorge

Neste fim de semana, Franclim reencontrou Artur Jorge, com quem trabalhou como auxiliar no Braga (POR), Botafogo e Al-Rayyan (QAT). Em 2024, os dois ajudaram a moldar o Glorioso campeão da Libertadores e do Brasileirão. Só que, desta vez, o treinador bracarense estava do outro lado, com outros companheiros na comissão técnica, enquanto o comandante alvinegro decidiu trilhar a carreira solo.

“Obviamente, o Artur é uma pessoa muito importante na minha carreira e na minha vida. Depois, tem também o João Cardoso, o André Cunha e o Tiago Lopes. Fizemos um percurso vitorioso e cada um seguir por outro caminho. O Artur e a comissão estão na história do Botafogo, e ninguém vai apagar isso. Todos os botafoguenses devem estar gratos ao Artur, à comissão, às pessoas que já saíram, também aos jogadores: o Bastos, o Barboza, o Freitas, essa turma toda. Porque, efetivamente, estão na história do clube”, comentou.

O Botafogo “folga” durante a semana e não entra em campo pelo Brasileirão durante a semana, pois o Grêmio, adversário, tem compromisso pela Copa Sul-Americana. O Mais Tradicional só joga no dia 8 de agosto, contra o Fluminense, no Estádio Nilton Santos, pela rodada 22.

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