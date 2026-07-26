Em jogo com poucas emoções, Bragantino e Coritiba ficam no empate

Bragantino e Coritiba fizeram um jogo com poucas emoções no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, neste domingo (26). As duas equipes não tiveram uma boa jornada em campo e empataram em 0 a 0.
Com o resultado, o Bragantino assume a quinta colocação do Brasileiro, com 31 pontos. Já o Coritiba sobe para nono lugar, com 27.
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O Bragantino volta a campo na próxima quarta-feira (29), pela Copa Sul-Americana. Assim, a equipe recebe o Sporting Cristal, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de volta dos playoffs da competição continental. Já o Coritiba joga na quinta-feira (30), diante do Cruzeiro, também às 21h30, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As duas equipes tiveram bastante dificuldade para criar chances claras no primeiro tempo. O Bragantino assuntou pela primeira vez com Herrera, em chute de fora da área, para fora. Em seguida, aos seis, Coxa respondeu com Pedro Rocha, que finalizou perto do gol.
As oportunidades voltaram a aparecer somente na reta final da etapa inicial. Lucas Barbosa aproveitou espaço e mandou por cima. Do outro lado, Josué levou ainda mais perigo e acertou o travessão em finalização de perto da área.
Bragantino pressiona, mas não marca
Na volta do intervalo, o Bragantino quase abriu o placar logo aos quatro minutos, em finalização de Fernando que o goleiro Pedro Rangel defendeu. O atacante teve outra oportunidade logo em seguida, após passe de Juninho Capixaba. O Massa Bruta estava melhor em campo, pressionando a equipe paranaense, que pouco encontrava brechas no ataque.
Apesar de ter mais volume de jogo, o Bragantino tinha dificuldade para penetrar na área adversária. Assim, arriscava muitas finalizações de longe. As duas equipes diminuíram o ritmo nos minutos finais da partida e não conseguiram mais levar perigo ao goleiro rival.
RB BRAGANTINO 0 X 0 CORITIBA
Campeonato Brasileiro – 20rodada
Data e horário: 26/7/2026 (domingo), às 18h30 (de Brasília)
Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)
RB BRAGANTINO: Volpi; Hurtado, Alix Vinícius, Gustavo Marques (Pedro Henrique, 29’/1°T) e Juninho Capixaba; Rodriguinho, Eric Ramires e Lucas Barbosa (Isidro Pitta, 20’/2°T); Fernando (Ignacio Sosa, 38’/2°T), Herrera (Mosquera, 19’/2°T) e Eduardo Sasha (Vinicinho, 38’/2°T). Técnico: Vagner Mancini.
CORITIBA: Pedro Rangel; Tinga, Tiago Cóser, Jacy e Bruno Melo (Felipe Jonatan, 37’/2°T); Thiago Santos, Vini Paulista (Tissy, 17’/2°T) e Josué; Lucas Ronier (Lavega, 26’/2°T), Breno Lopes (Keno, 26’/2°T) e Pedro Rocha (Paulo Roberto, 37’/2°T). Técnico: Fernando Seabra.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Celso Luiz da Silva (MG)
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga (RJ)
GOLS:
Cartões amarelos: Lucas Barbosa, Ignacio Sosa, Guzmán Rodriguez (BRA), Vini Paulista, Paulo Roberto (COR)
Cartão vermelho: Não houve
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