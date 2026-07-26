Flamengo fica no empate com o São Paulo e perde chance de encostar no Palmeiras

No Maracanã, o Flamengo não fez o dever de casa e empatou por 1 a 1 com o São Paulo pela 20ª rodada, a primeira do returno do Campeonato Brasileiro. Na etapa final, Léo Pereira abriu o placar para os donos da casa, enquanto Calleri desencantou e deixou tudo igual. O semiautomático entrou em ação e anulou um tento de Samuel Lino. Assim, os comandados do técnico Leonardo Jardim podem ver o Palmeiras aumentar a vantagem na liderança, visto que enfrenta o Atlético na rodada.
Dessa forma, os donos da casa ficam com 38 pontos, sete a menos que o Alviverde, que, no momento, está no empate com o Galo. Já o Tricolor tem 26 pontos e segue em 12º, com um longo jejum de vitórias.
Na próxima rodada, o Rubro-Negro visita o Internacional, na quarta-feira (29), às 19h30 (de Brasília), no Beira-Rio. O Tricolor Paulista, por sua vez, só volta a jogar pela 22ª rodada, diante do Grêmio, dia 8 (sábado), às 16h (de Brasília), em Porto Alegre, na Arena.
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Etapa inicial improdutiva
No primeiro lance da partida, Artur avançou pela direita e cruzou na área. Assim, a bola sobrou para Wendell que mandou por cima da meta de Rossi. Do outro lado, Pedro teve liberdade para encontrar Samuel Lino, que, em profundidade, cruzou mal. Em outra boa chegada, o camisa 9 dessa vez acionou Lorran, que finalizou, mas Rafael defendeu sem qualquer dificuldade.
Na sequência, Emerson Royal cruzou para área, e a bola sobrou para Samuel Lino. O atacante domina e toca para trás, quando Pulgar acertou um forte chute, de primeira, no travessão. O São Paulo, então, revidou, quando Wendell cruzou, e a bola sobrou para Artur dominar e chutar a gol, de direita, para fora.
Ainda no primeiro tempo, Lucas Ramon bateu o lateral, e a bola sobrou para Wendell cabecear em direção a área. Marcos Antônio, livre de marcação, estufou para a rede, entretanto estava em impedimento. Samuel Lino avançou pelo meio e deu um excelente passe para Lorran, que tentou o chute de primeira, porém não conseguiu acertar em cheio na bola.
Igualdade no placar e semiautomático em ação
Na volta do intervalo, o Flamengo foi mais efetivo e assustou a meta do goleiro Rafael. Lorran fez um cruzamento, na medida, para Bruno Henrique cabecear e obrigar o arqueiro tricolor fazer uma grande defesa. No minuto seguinte, mais um vez o jovem rubro-negro apareceu, desta vez para cobrar escanteio na primeira trave. Pulgar desviou para o meio da área e Léo Pereira abriu o placar.
Arrascaeta, que entrou na etapa final, tabela com Pedro e arrisca de fora da área, sem perigo. Pelo lado esquerdo, Osorio cruzou, na medida, para Calleri se antecipar a defesa rubro-negra e, de cabeça, empatar a partida.
Nos minutos finais, Everton Cebolinha tocou para Emerson Royal, que cruzou na área. A bola, então, sobrou para Wallace Yan, que encontrou Samuel Lino para estufar a rede. No entanto, o semiautomático entrou em ação e assinalou impedimento do jovem rubro-negro. Por fim, o Flamengo tentou pressionar para chegar à vitória, mas o São Paulo segurou o resultado.
FLAMENGO 1 x 1 SÃO PAULO
Brasileirão 2026 – 20ª rodada
Data e horário: 26/7/2026, domingo, às 18h30 (de Brasília)
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Gols: Léo Pereira 11’/2ºT (1-0); Calleri 24’/2ºT (1-1)
FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho (Evertton Araújo 42’/2ºT) e Samuel Lino; Lorran (Arrascaeta 14’/2ºT), Bruno Henrique (Everton Cebolinha 31’/2ºT) e Pedro (Wallace Yan 42’/2ºT). Técnico: Leonardo Jardim.
SÃO PAULO: Rafael; Lucas Ramon, Arboleda, Osório e Wendell (Sabino 49’/2ºT); Danielzinho (Victor Sá 20’/2ºT), Pablo Maia, Marcos Antônio e Luciano (André Silva 44’/2ºT); Artur (Ferreira 20’/2ºT) e Calleri. Técnico: Dorival Júnior.
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Michael Stanislau (RS)
VAR: Rodrigo D’Alonso Ferreira (SC)
Cartões Amarelos: Alex Sandro (FLA); Wendell e Calleri(SP)
Cartões Vermelhos: Não teve
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