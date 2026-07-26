Grêmio e Fluminense empatam em jogo morno em Porto Alegre

Em um jogo morno, Grêmio e Fluminense empataram por 1 a 1, neste domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. Em lados opostos na tabela, os tricolores protagonizaram uma partida muito pegada e com muitos erros. O time carioca saiu na frente do placar com Hulk, mas os gaúchos buscaram o empate nos minutos finais, com o estreante Diego Caito. No fim, o resultado foi ruim para os dois clubes no campeonato.

Com o resultado, o Fluminense chegou a 33 pontos e ocupa o 4º lugar. Já o Grêmio, por sua vez, é o 15º, com 22. O Tricolor das Laranjeiras volta a campo na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), contra o Bahia, no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Já o Imortal, por sua vez, recebe o Bolívar, da Bolívia, na quinta (30), às 19h, em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Na ida, perdeu por 3 a 2.

Primeiro tempo morno e de muitos erros

O jogo começou morno em Porto Alegre. Grêmio e Fluminense protagonizaram um jogo muito pegado, com muitos passes errados e faltas. Porém, cartão amarelo apenas para dois jogadores do time carioca: o lateral-direito Guga e o volante Hércules. Do outro lado, a árbitra paulista Edina Alves Batista não seguiu o mesmo critério. Aliás, ela sequer marcou falta num lance que gerou uma lesão no lateral-esquerdo Guilherme Arana, substituído aos 20 minutos da primeira etapa.

Se não faltou transpiração, faltou inspiração para ambas equipes. A maioria das chances surgiram após aos 30 minutos. O Fluminense assustou aos 31, em chute de fora da área de Hércules. Já o Grêmio, por sua vez, respondeu com Tetê no lance seguinte, que recebeu passe de Amuzu nas costas da defesa do time carioca e bateu para fora. Na reta final, Hulk chegou a marcar para os visitantes após receber passe de Lucho Acosta, no entanto, o gol foi anulado por impedimento do camisa 7.

Fluminense sai na frente, mas Grêmio busca empate

O panorama não mudou muito no início do segundo tempo. A troca de passes lenta dos dois times favoreceu os sistemas defensivos. Dessa forma, não houve nenhuma grande chance até os 16 minutos, quando o VAR entrou em ação. Após cobrança de escanteio do Fluminense, Kannemann desviou a bola com o braço. Edina Alves Batista, que estava de frente para o lance, não marcou na hora. Porém, mudou de ideia após checar no vídeo. Assim, na cobrança, Hulk deslocou o goleiro Gabriel Grando e fez 1 a 0.

Após sofrer o gol, o Grêmio mudou a postura. Assim, passou a ser mais agressivo. Logo no minuto seguinte, quase conseguiu o empate com Amuzu, mas Fábio fez grande defesa com o pé. Depois, o técnico Luís Castro promoveu a estreia do cabo-verdiano Jovane Cabral, que jogou a Copa do Mundo por Cabo Verde. Dessa forma, o time gaúcho passou a ocupar mais o campo ofensivo e pressionou o Fluminense. De tanto insistir, os donos da casa empataram em jogada individual de Diego Caito, aos 43 minutos.

GRÊMIO 1 x 1 FLUMINENSE

Campeonato Brasileiro – 20ª rodada

Data: 26/07/2026

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

Gols: Hulk, 19’/2ºT (0-1); Diego Caito, 43’/2ºT (1-1)

GRÊMIO: Gabriel Grando; Pavón (Diego Caito, 23’/2ºT), Gustavo Martins, Kannemann e Marlon (Pedro Gabriel, 34’/2ºT); Villasanti, Noriega (Braithwaite, 23’/2ºT) e Nardoni; Tetê (Jovane Cabral, 32’/2ºT), Amuzu (Enamorado, 32’/2ºT) e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro

FLUMINENSE: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Guilherme Arana (Renê, 20’/1ºT); Hércules (Ignácio, 42’/2ºT), Martinelli e Lucho Acosta (Nonato, 29’/2ºT); Serna (Soteldo, 42’/2ºT), Canobbio e Hulk (Cano, 29’/2ºT). Técnico: Luis Zubeldía

Árbitra: Edina Alves Batista (SP)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Brigida Cirilo Ferreira (AL)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)

Cartões amarelos: Nardoni, Carlos Vinícius (GRE); Guga, Thiago Silva, Hércules, Canobbio (FLU)

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