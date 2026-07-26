Impedimento semiautomático anula gol do Flamengo contra o São Paulo

A tecnologia do impedimento semiautomático anulou o gol que poderia dar a vitória ao Flamengo sobre o São Paulo, neste domingo (26), no Maracanã, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após a finalização de Samuel Lino, o VAR revisou o lance e identificou Wallace Yan em posição irregular durante a construção da jogada.

Esta foi a segunda interferência da nova ferramenta na rodada. Mais cedo, o sistema também invalidou um gol do Bahia contra o Corinthians por um impedimento de poucos centímetros.

Com o lance anulado, Flamengo e São Paulo ficaram no empate por 1 a 1. Léo Pereira abriu o placar para o Rubro-Negro, enquanto Calleri marcou o gol da igualdade para o Tricolor.

Como funciona o impedimento semiautomático

A tecnologia utiliza cerca de 30 câmeras de alta resolução instaladas no estádio, que dependem de energia elétrica e conexão à internet para operar. A empresa Genius Sports fornece o sistema, que já está em funcionamento em competições como a Premier League, o Campeonato Mexicano e o Campeonato Belga. Atualmente, 65 estádios ao redor do mundo contam com a tecnologia.

De acordo com dados das ligas que já adotaram o sistema, o impedimento semiautomático reduz em aproximadamente 33% o tempo necessário para definir lances de impedimento.

A CBF também definiu um protocolo para casos de falha. Se o sistema ficar indisponível, a arbitragem informa treinadores, capitães e o público presente no estádio. Em seguida, a equipe do VAR passa a utilizar a marcação manual das linhas de impedimento, método empregado até a 19ª rodada do Brasileirão.

Além disso, as câmeras registram toda a partida em resolução 4K e a 100 quadros por segundo, o que permite ao sistema criar uma réplica digital dos jogadores e do campo para identificar com maior precisão os lances de impedimento.

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