Hulk admite dificuldades e lamenta tropeço do Fluminense

Reforço do Fluminense para a segunda metade da temporada, Hulk marcou pela primeira vez em jogos oficiais. O camisa 7 desencantou no empate com o Grêmio por 1 a 1, neste domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão, mas não conseguiu dar os três pontos. O atacante, portanto, admitiu a frustração com o tropeço e ressaltou as dificuldades.

“Jogo muito truncado. Tentamos propor nosso jogo, mas não conseguimos encontrar espaço. Fizemos o gol, infelizmente estava impedido. Conseguimos sair na frente do placar no segundo tempo. Depois foi um detalhe, ninguém consegue explicar. Depois o goleiro do Grêmio mete a mão na bola, em qualquer lugar isso é falta, não dá pra entender”, disse Hulk.

Hulk marcou o primeiro gol em jogo oficial pelo Fluminense aos 20 minutos do segundo tempo, em cobrança de pênalti. Antes, ele ainda teve um gol anulado no primeiro tempo, por impedimento. Apesar disso, o Time de Guerreiros não conseguiu sustentar a vantagem. Afinal, o Grêmio chegou ao empate aos 43 minutos, com o estreante Diego Caito.

Contratado pelo Fluminense, Hulk chegou sem custos após rescindir com o Atlético, ainda antes da Copa do Mundo. Porém, como a janela estava fechada, o camisa 7 esperou quase dois meses para estrear, o que aconteceu no empate com o Bragantino, em 17 de julho. Antes, ele atuou nos amistosos contra Nova Iguaçu e Bahia, quando marcou um gol de pênalti.

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