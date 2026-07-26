Diniz cita questão física para explicar empate do Corinthians

O técnico Fernando Diniz culpou a questão física para o empate do Corinthians em 1 a 1 com o Bahia neste domingo (26), pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Em entrevista coletiva, o treinador ressaltou que o Timão jogou na última quinta-feira, enquanto o Tricolor foi a campo na terça. Assim, os paulistas tiveram dois dias a menos de preparação.

“Teve viagem, descanso e calor. Chega aqui para pressionar a saída do Bahia é difícil. O Bahia foi melhor no primeiro tempo, mas no segundo tempo não. Foi um jogo disputado, mas sem ter protagonista. Eles tiveram mais posse, mais controle da bola. Ficou tão evidenciado que a parte física pesou que jogamos melhor depois que começamos a mudar. Ganhamos as segundas bolas e ficamos mais perto de fazer o gol do que o Bahia”, declarou Diniz, antes de completar:

“Não perdemos dois pontos, não nos faltou um pingo de vontade. Foi difícil jogar na quinta de noite e vir aqui no sábado pela tarde. Não tivemos tempo de descanso. Com todas as circunstâncias do jogo, conseguimos nos superar e levar um ponto daqui. Queríamos mais, mas temos que seguir. Não foi um jogo ruim. O Bahia tem tudo em dia, tem condições, tem banco, tem um bom técnico e é um bom time”.

Diniz fala sobre clima tenso na partida

O Corinthians abriu o placar com o lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, em lindo chute de fora da área. Contudo, o Bahia empatou ainda no primeiro tempo, com gol de cabeça do zagueiro David Duarte.

Diniz comentou ainda sobre o clima tenso entre os jogadores, com muitas chegadas duras, encaradas e empurra-empurra.

“Passou um pouco do tom ali. Ainda bem que no segundo tempo não teve. Não mudou muito a característica, não achei um jogo bonito, teve muita pouca chance de gol. No segundo tempo, todo mundo voltou pensando em jogar bola e não em arrumar confusão. A arbitragem teve critério no jogo, isso é importante. Obviamente, achei que se o jogo tivesse sido coibido com cartões no primeiro tempo, o ritmo baixaria”.

Aliás, o Corinthians volta a campo na próxima quinta-feira (30), quando recebe o Athletico, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

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