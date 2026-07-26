Diego Caito celebra gol em estreia e cobra efetividade ao Grêmio

Diego Caito viveu uma estreia dos sonhos pelo Grêmio. Afinal, o lateral-direito marcou o gol que evitou a derrota e garantiu o empate com o Fluminense por 1 a 1, neste domingo (26), em Porto Alegre, pela 20ª rodada do Brasileirão. Após o jogo, o estreante celebrou o primeiro tento com a camisa tricolor e pediu mais efetividade.

“Eu sei a importância e o peso de vestir essa camisa. Sei muito bem o que é jogar na Arena. Respeitar essa camisa. Minha apresentação foi hoje, que siga assim. Agora vamos trabalhar para melhorar. Nós tivemos oportunidades e não faltou entrega. Creio que a palavra seja efetividade”, disse o estreante Diego Caito.

Em um jogo morno e de muitos erros, o Grêmio teve dificuldades na construção das jogadas. Mesmo assim, foi efetivo. Foram 11 finalizações, sendo cinco no alvo. Além do gol de Diego Caito, que fez bela jogada individual, o tricolor gaúcho criou outras duas chances de perigo que pararam em defesas do goleiro Fábio, do Fluminense.

Com o resultado, o Grêmio chegou a 22 pontos e subiu para o 15º lugar, mas ainda segue ameaçado pela zona de rebaixamento. O Imortal volta a campo contra o Bolívar, da Bolívia, na próxima quinta-feira (30), às 19h (de Brasília), em Porto Alegre, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Na ida, perdeu por 3 a 2 e, portanto, precisa vencer por dois gols de diferença para avançar às oitavas.

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