Atlético-MG encerra invencibilidade do Palmeiras em casa no Brasileirão

O Atlético-MG conquistou uma importante vitória sobre o Palmeiras por 2 a 1, neste domingo (26), no Nubank Parque, em São Paulo, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Victor Hugo e Igor Gomes marcaram os gols do Galo, enquanto Felipe Anderson descontou para a equipe paulista.

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Além dos três pontos, o resultado colocou fim a uma longa sequência de invencibilidade do Palmeiras como mandante na Série A. O Verdão não perdia em casa pelo Brasileirão havia 14 rodadas, período que ultrapassou um ano. A última derrota diante da torcida na competição havia sido em 25 de maio de 2025, quando foi superado pelo Flamengo por 2 a 0.

Com o triunfo, o Atlético-MG ganhou posições na tabela e chegou ao oitavo lugar, com 28 pontos, ficando a apenas três do Red Bull Bragantino, equipe que abre o G5 do campeonato.

Apesar do revés, o Palmeiras segue na liderança isolada do Brasileirão, com 44 pontos. No entanto, viu a vantagem para o Flamengo diminuir após o empate do Rubro-Negro com o São Paulo, também neste domingo, no Maracanã.

O jogo

O Palmeiras controlou o primeiro tempo no Nubank Parque, com 69% de posse de bola e maior volume ofensivo, criando as principais oportunidades da partida. A equipe ainda chegou a ter um pênalti marcado, mas a decisão foi anulada após revisão do VAR. No entanto, apesar da pressão palmeirense, a melhor chance da etapa foi do Atlético-MG, quando Cassierra finalizou com perigo e obrigou Carlos Miguel a fazer uma grande defesa, mantendo o placar zerado até o intervalo.

Na segunda etapa, o Galo foi para cima e contou com uma falha de Carlos Miguel para abrir o placar. Após finalização de Cassierra de fora da área, o goleiro soltou a bola no pé de Victor Hugo, que só teve o trabalho de empurrar para o gol vazio. Abel Ferreira fez alterações na equipe e o Palmeiras ficou com uma escalação mais ofensiva após as entradas de Vitor Roque e Felipe Anderson. Dessa maneira, o Verdão pressionou e buscou o empate com belo gol de Felipe Anderson, aos 29 minutos, após assistência de Arias. Contudo, o Galo deu um banho de água fria nos torcedores palmeirenses e voltou a ficar na frente do placar logo dois minutos depois, com gol de Igor Gomes, que também saiu do banco, em bom contra-ataque do time mineiro.

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