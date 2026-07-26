Vasco faz promoção de ingressos para jogo da Sul-Americana

O Vasco anunciou neste domingo (26) uma promoção de ingressos para o duelo contra o Independiente Medellín, às 19h (de Brasília), na próxima quarta-feira (29), pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Assim, todos os ingressos vendidos a partir deste domingo terão 50% de desconto, em ação promovida pela SportingBet, nova patrocinadora da equipe. Aliás, quem já comprou o bilhete terá reembolso integral.

As compras feitas antes da promoção serão canceladas, com o valor integral estornado de forma automática. Dessa maneira, os novos bilhetes serão reemitidos como cortesia.

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As cortesias serão disponibilizadas pela patrocinadora máster, que arcará com o custo desses ingressos. Aliás, a medida faz com que nenhum torcedor saia prejudicado e que a torcida lote São Januário em um jogo decisivo pela competição continental. Os cruz-maltinos que adquiriram os bilhetes até as 17h deste domingo serão reembolsados integralmente. As cortesias estarão disponibilizadas na plataforma Eleven Tickets.

Na partida de ida, na Colômbia, o Vasco empatou em 2 a 2 com o Independiente Medellín e avança às oitavas de final da Sul-Americana com uma vitória simples. Aliás, uma nova igualdade leva o duelo para os pênaltis.

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