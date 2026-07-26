Roberto Assaf: Flamengo começa a cair na tabela

O Flamengo confirmou no Maracanã, ao empatar com o São Paulo por 1 a 1, o que já é do conhecimento geral: o Palmeiras, mesmo com o tropeço deste domingo para o Atlético-MG, conquistará o Brasileiro com larga vantagem. Afinal, o time carioca continua perdendo pontos em sequência. Assim, não terá fôlego para alcançar o paulista. É impraticável ganhar com Wallace Yan no gramado. Com o Verdão com a mão na taça, o propósito do campeonato é selecionar vagas para a Libertadores e rebaixados para 2027.

O Flamengo fez um primeiro tempo medíocre, pois, à exceção de um chutaço de Pulgar no travessão, o time esbarrou na marcação do São Paulo. O time paulista procurou tocar a bola de forma mais cadenciada, para surpreender as falhas habituais da zaga carioca. O Rubro-Negro carregava até a intermediária, e partir do setor encontrava dificuldades para entrar na área paulista, pois Lorran e Samuel Lino não têm capacidade para dar sequência ao jogo. Difícil dizer qual deles é o mais atrapalhado.

O time de Dorival Júnior também levou pouco perigo, nada além de finalizações equivocadas de Wendell e Arthur, e um gol de Marcos Antônio bem anulado, pois estava em evidente posição irregular. Mudanças no Flamengo, para a etapa final, seriam obrigatórias. Suportar Samuel Lino é tarefa das mais complicadas.

Flamengo no segundo tempo

O São Paulo voltou para a etapa derradeira tentando pressionar a equipe do Rio, que não conseguia criar nada de interessante, pois Léo Jardim não providenciou substituições, e trocava passes inúteis. Em outro raro momento de emoção, aos 10 minutos, Bruno Henrique cabeceou e Rafael praticou defesa espetacular, para o escanteio, que Lorran cobrou, Jorginho desviou e Léo Pereira pôs para dentro: 1 a 0.

Até ali, a bola parada salvava o Flamengo do pior. Lorran saiu e entrou Arrascaeta. Alívio. Diante da desvantagem, o time do Morumbi teve que mexer, pois vivia situação confortável, e o gol levou seu treinador a reforçar o ataque, com Ferreira e Vitor Sá. Com pouco tempo em campo, Arrascaeta passou a ser a referência do time, mas o São Paulo, que não desistiu da partida, empatou em cabeçada de Calleri, aos 25, aproveitando cruzamento de Osorio: 1 a 1. Samuel Lino, essa tragédia do cotidiano permanecia no jogo, o que confundia as ações ofensivas do Rubro-Negro.

Éverton Cebolinha ocupou a vaga de Bruno Henrique. Era um duelo equilibrado, e o empate era péssimo para os dois, mas nada indicava que haveria mudança no resultado. Léo Jardim tirou Pedro e pôs Wallace Yan, que é um bonde, afastando qualquer esperança. Já nos acréscimos, em jogada bate-rebate, a bola sobrou para Samuel Lino, que chutou forte: 2 a 1. Mas ele, Wallace Yan, estava em posição irregular, e o gol foi anulado.

E a partida terminou com Samuel Lino concluindo duas vezes de maneira bizarra para fora. Um retrato da sequência do Flamengo no Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.